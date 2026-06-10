नासिक जइसने जिला मं दुहरा मार परे हवय. गोंदली के दाम बनेच गिरगे हवय, फेर तेल के दाम बढ़ गे हवय. श्री साई पेट्रोल पंप मं मिलेइय्या किसान सुरेश कारभारी गायकवाड़ कहिथे, “मोर गोंदली ह 211 रूपिया क्विंटल बेचाइस.” मतलब एक किलो 2.11 रूपिया मं.

नागपुर ले नासिक तक के समृद्धि हाईवे के कतको पेट्रोल पंप मन मं अऊ संभाजी नगर जिला के वैजापुर, येओला अऊ नासिक के बीच के कस्बा मन मं, डीज़ल टैंकर ला अगोरत ट्रैक्टर अऊ फटफटी मन के लाइन लगे रहिथे. बीते हफ्ता ये रिपोर्टर ह जेन पेट्रोल पंप मन मं गे रहिस, उहाँ बड़े अकन बोर्ड लगे रहिस जेन मं डीजल धन पेट्रोल नइ होय के सूचना देय गे रहिस.

छोटे किसान मन के उपर सबले जियादा मार परे हवय, ट्रैक्टर मालिक जेन मन भाड़ा मं देथें, अब किसान मन ले खुदेच डीजल के इंतजाम करे ला कहत हवंय. बड़े किसान मन ड्रम अऊ टंकी मं डीजल भरके जमा करे सुरू कर दे हवंय. नासिक के वाणी मंडी मं गोंदली कमेइय्या एक झिन किसान न ह पारी ला बताइस के वो ह पहिलीच ले करीबन 2,000 लीटर डीजल जमा कर ले हवय.

महाराष्ट्र भर मं सोशल मीडिया मं अइसने वीडियो छाय हवय जेन मं पेट्रोल पंप मन के बहिर रात भर ट्रैक्टर मन के लाइन दिखत हवय, लाइन ला लेके झगरत हवंय अऊ किसान मन एक पंप ले दीगर पंप जरकिन धरके भागत हवंय.

डीजल बर लगे होड़ सेती कतको अइसने नतीजा देखे ला मिलत हवय जेकर आस नइ रहिस.