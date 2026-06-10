नासिक जइसन जिला में लोग दोहरा माल झेल रहल बा. एक त प्याज के दाम गिर गइल बा, दोसर ईंधन महंगा हो गइल बा. सुरेश करभारी गायकवाड़ बतावत बाड़न, “हमरा आपन प्याज खाली 211 रुपइए क्विंटल के भाव में बेचे पड़ता.” मतलब 2.11 रुपइए किलो. एह किसान से पारी श्री साई पेट्रोल पंप पर भेंट भइल रहे.

नागपुर से नासिक वाला समृद्धि हाईवे पर, आ संभाजीनगर जिला के वैजापुर, येवला आ नासिक के बीच के इलाका के पेट्रोप पंप पर ट्रैक्टर आ बाइक सब डीजल टैंक आवे के इंतिजारी में देर रात ले लाइन में लागल रहता. पछिला हफ्ता जवन रिपोर्टर पेट्रोल पंप सब पर गइल रहे, उहंवा कइएक जगह डीजल, चाहे पेट्रोल उपलब्ध नइखे, के बोर्ड लागल रहे

छोट किसान लोग सबले जादे मार खा रहल बा. ट्रैक्टर मालिक लोग अब किराया पर ट्रैक्टर देत घरिया किसान से अपने डीजल लावे के कहे लागल बा. बड़ किसान लोग त डीजल ड्राम आ टंकी में जमा करे लागल बा. नासिक के वाणी मंडी के एगो किसान पारी के बतइलन कि ऊ पहिले से कोई 2,000 लीटर डीजल जमा करके रखले बाड़न.

महाराष्ट्र भर के सोशल मीडिया पर इहे सब वीडियो भरल बा. एह में लोग पेट्रोल पंप के बाहर रात भर ट्रैक्टर लेले लाइन में लागल बा, भीड़ में झगड़ा हो रहल बा, किसान लोग हाथ में कनस्तर लेले डीजल खातिर भटक रहल बा.

डीजल खातिर मचल हाहाकार चलते अब कुछ अनचाहा असर भी देखे के मिल रहल बा.