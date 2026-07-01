सांगवी मं खास करके वंजारी समाज के लोगन मन रहिथें, जेन मन ला महाराष्ट्र मं घुमंतू जनजाति (नोमैडिक ट्राइब) माने जाथे अऊ जेकर मन के असल काम कुसियार काटे रहे हवय. मराठवाड़ा के हजारों परिवार हरेक जड़कल्ला मं कुसियार काले बर सुगर बेल्ट (शक्कर कारखाना वाले इलाका) मं जाथें अऊ शक्कर कारखानाम मन मं घूम-घूमके मजूरी करथें. बिक्कड अऊ पवार के दाई-ददा मन कतको बछर तक ले इहीच बूता करिन. फेर ये दूनों संगवारी, किसोर उमर मं, काम-बूता करे बर संभाजीनगर चले गिन.

कम पढ़े-लिखे, भारी जियादा मिहनत अऊ थोकन जोखम लेगे के साहस के संग, सांगवी के ट्रक ड्राइवर-मालिक मन साल 2025 तक गरीबी अऊ अनपढ़ता ला दूर कर ले रहिन. वो मन काम बूता बर बछरों तक ले सरलग आने जगा जाय ला खतम कर दिन, खेती बर जमीन बिसोइन अऊ सुग्घर घर बनवाइन. वो मन अपन कारोबार ला बढ़ाय बर अऊ ट्रक बिसोइन. एकर ले सांगवी अऊ तीर-तखार के गाँव के नवा पीढ़ी के लइका अऊ माईलोगन मन ला ट्रक ड्राइवर, हेल्पर अऊ ऑफिस के काम करे के नउकरी मिलिस.

फेर एकरे संग कतको नीति-नियम, नवा टैक्स अऊ टोल घलो लगिस, जेकर ले खरचा बढ़ गे. साल 2019 मं, एक ठन ट्रक अऊ कंटेनर के दाम 19 लाख रूपिया रहिस. आज ये ह 27 लाख रूपिया हवय. संघवी के अधिकतर गाड़ी बैंक अऊ निजी फाइनेंशियल कंपनी मन ले सात बछर के 'आसान मासिक क़िस्त’ (इएमआई) मं लेय गे हवय. अब ये क़िस्त भरे ‘आसान’ नइ रहिगे.

जब पवार ह ये कारोबार सुरू करे रहिस, त एक ठन ट्रक ले महीना मं 1.5 लाख तक के कमई होवत रहिस. ये रकम ट्रक ड्राइवर के तनखा ले करीबन 10-15 गुना जियादा रहिस. जियादा ट्रक, लंबा ट्रिप अऊ तेज कारोबार के मतलब रहिस, अऊ घलो जियादा मुनाफा. फेर अब वोला करीबन हरेक ट्रिप मं नुकसान होवत हवय.

सांगवी मं कभू नवा पीढ़ी के लइका मन ला प्रेरित करेइय्या बिक्कड अऊ पवार अब ओ मन ला सलाह देवत हवंय के “ ये कारोबार मं आय के ये ह सही बखत नो हे. सरकारी नीति-नियम, खासकरके टैक्स, मददगार नइ ये.”

अऊ अब ईरान के लड़ई ह‘दुब्बर बर दू असाढ़’ कस होगे हवय.