सांगवी में खास करके वंजारी लोग रहेला. एह लोग के महाराष्ट्र में घुमंतू जनजाति के मानल जाला. एह लोग के पेशा ईंख काटल रहल बा. मराठवाड़ा के हजारन परिवार सरदी में चीनी मिल वाला इलाका में गन्ना काटे खातिर पलायन करेला आ चीनी कारखाना में अस्थायी मजूर के रूप में काम करेला. बिक्कड़ आ पवार के माई-बाऊजी लोग भी सालों तक इहे कइले रहे. दुनो दोस्त लोग सयान भइला के बादे से रोजगार खातिर संभाजीनगर चल गइल रहे.

कम पढ़ल-लिखल होखला के बावजूद खूब मेहनत करे आ जोखिम उठावे के करेजा वाला सांगवी के ई ट्रक ड्राइवर लोग के 2025 तक गरीबी आ अशिक्षा पीछे छोड़ देलक. ऊ लोग रोजगार खातिर होखे वाला हर साल के पलायन के रोकलक, खेती के जमीन कीनलक आ अच्छा घर बनइलक. काम बढ़ावे खातिर ऊ लोग आउर ट्रक कीनलक. एकर असर ई भइल कि सांगवी आ लगे के गांव के नौजवान (लइका आ लइकी) खातिर ट्रक चालक, हेल्पर आ दफ्तर के कर्मचारी के काम पैदा भइल.

बाकिर एही बीच कइएक नयका नीति सब आइल, कर आ टोल लागू भइल. एकरा चलते लागत बढ़त चल गइल. सन् 2019 में एगो ट्रक आ कंटेनर के दाम 19 लाख रुपइया रहे. आज ऊ 27 लाख के हो चुकल बा. सांगवी के जादेतर ट्रक बैंक आ निजी वित्तीय संस्थान से सात साल के समान महीना के किस्त पर वाला लोन अब. अब एह किस्त सब के चुकावल ‘आसान’ नइखे रह गइल.

पवार के मुताबिक कारोबार शुरू करत घरिया एगो ट्रक से महीना के डेढ़ लाख ले नफा हो जात रहे. ई ओह पगार से कोई 10 से 15 गुना जादे रहे, जे उऩका ट्रक ड्राइवर के रूप में मिलत रहे. जादे ट्रक, लमहर यात्रा, आ तेज कारोबार के माने रहे, जादे मुनाफा. बाकिर अब लगभग हर यात्रा में उनका घाटा उठावे के पड़ रहल बा.

बिक्कड़ आ पवार, जे एक समय में गांव के नौजवानन खातिर मिसाल रहे, आज सलाह दे रहल बा, “अभी एह कारोबार में मत अइह. सरकार के नीति, खास करके टैक्स, हमनी के मदद करे के जगहा, कठिनाई बढ़ावता.”

आउर ट्रक-कंटेनर के धंधा खातिर ईरान युद्ध ताबूत में अंतिम कील साबित भइल.