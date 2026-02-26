बासिंग अऊ ओकर दूनों भाई मन के परिवार धान, अनाज, मड़ुआ, उरीद, दलहन अऊ तिलहन कमाथें. उन्हारी मं वो मन पताल, आलू, मटर अऊ मुरई कमाथें. बसिंह ह मिहनती किसान आय, वो ह मउर/ मधुमक्खी घलो पालथे अऊ बजार मं मंदरस बेचथे. ये काम ले वो ह बचपना मं अपन स्कूल के फीस भरे बर घलो करत रहिस.

जनवरी 2025 मं, बासिंग यह देखके अकबका गे रहिस के साल 2023 अऊ 2024 मं कतको पईंत के गुहार के बाद घलो ओकर जमीन के रिकॉर्ड मं कोनो सुधार नइ रहिस, फेर वो ह आफिस मं जाके अपन कागजात जमा करे रहिस. नाग कहिथे, ”पहिली, अफसर मन बखत बखत मं गाँव मं जावत रहिन, गाँव के लोगन मन के संग झगरा-झंझट अऊ कतको विवाद ला लेके बइठका करत रहिन अऊ ओकरे हिसाब ले कागज-पत्तर (रिकॉर्ड) ला सुधारत रहिन. ये काम करे के एक ठन इहीच तरीका रहिस.”

गाँव के लोगन मन ला अपन नवा-नवा डिजिटल होय डेटा के सुरच्छा के चिंता घलो सतावत हवय. पहिली कागजी रिकॉर्ड मन तक जाय मुस्किल रिहिस – गर कोनो अनजान मइनखे वोला खोजे के कोसिस करतिस, त तुरते संका हो जावत रहिस. नाग के कहना आय, “डिजिटलीकरन सेती अब कोनो घलो एक-एक जिनिस ला देख सकथे,जइसने के नाली, रोड, नदिया अऊ घर कहाँ-कहाँ हवंय, सब्बो के सटीक जानकारी मिल जाथे.”

ऑनलाइन जानकारी सुभीता ले मिले ह कतकोन किसम के विवाद घलो पैदा कर दे हवय. झारखंड के भुइंया अऊ राजस्व विभाग के सलाहकार अउ वरिष्ठ वकील रश्मि कात्यायन कहिथे, “परिवार के ककरो एक झिन के नांव रिकॉर्ड मं बदल जाय के बाद घरेच मं लड़ई-झगरा सुरू हो गे हवय. कतको मामला मं ठग मन ह वो महिला मन ला निशाना बनाइन हवय, जेकर नांव मं जमीन दरज हवय.” कात्यायन एक ठन घटना के जिकर बताथे के कुछू लोगन मन झारखंड के जमीन के रिकॉर्ड मं हेराफेरी करे बर पुणे के नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर तक पहुँच गे रहिन, जेन ह जमीन के डिजिटाइजेशन के नोडल एजेंसी आय.

साल 2023 मं, रांची के एक ठन भारी पहरा वाले दफ्तर ले जमीन के लगान ले जुड़े नक्सा अऊ सुधारे गे नक्सा मन चोरी हो गे रहिस. रश्मि कात्यायन बताथे, “ये चोरी के बाद वो नक्सा मन खतम होगे, जेकर अधार ले ऑनलाइन नक्सा मन के जाँच सत्यापन करे जाना रहिस.”

बॉम्बे हाईकोर्ट के बड़े वकील मिहिर देसाई के मुताबिक, भारत मं डेटा के सुरच्छा बर जरूरी नियम-कानून नई ये. वो ह कहिथे, “जमीन के रजिस्ट्री के कागज मन सार्वजनिक होथे. येकर सेती वोला आम जनता बर उपलब्ध होय ला चाही. फेर येकर मतलब ये नइ ये के हरेक कागज ला ऑनलाइन सब्बो बर खोल दे जाय.”

ओकर सुझाव हवय के ऑनलाइन रिकार्ड ला सुरच्छित राखे बर सिरिफ उही मन ला देखे के इजाजत देय जाय, जेकर दस्तावेज मं असल धन कानूनी हक हवय.”

लैंड राइट्स इनिशिएटिव के फाउंडिंग डायरेक्टर अऊ दिल्ली के थिंक-टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च मं सीनियर फेलो नमिता वाही कहिथे, “जमीन के धंधा अमीर मन के आय, अऊ डिजिटन रिकॉर्ड के फायदा वो लोगन उठाथें, जेन मन करा डिजिटल डेटा तक पहुंच हवय. ये बेवस्था ले भूमिहीन, गरीब अऊ आदिवासी मन ला फायदा मिले के आस नइ ये, अऊ हो सकथे के वो मन के हालत अऊ घलो खराब हो जावय.”