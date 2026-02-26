बासिंह और उनके दूगो भाई लोगन के परिवार चावल, अनाज, मंडुआ (रागी), उड़द (उड़द दाल), दलहन आ तेलहन (तेलहन) उगावेने. रबी या सर्दी के फसल के मौसम में, ऊ टमाटर, आलू, मटर आ मूली उगावेने. एगो मेहनती किसान बासिंह मधुमक्खी पालन भी करेने, आ स्थानीय बाजार में शहद बेचेने, ऊ स्कूल के दिन में भी करत रहने, ताकि स्कूल फीस भर के कमा सकें.

बासिंह के जनवरी 2025 में झटका लागल जब 2023 आ 2024 में कई बार दफ्तर गईला आ कागजात जमा कइला के बावजूद उनकरी खेत के स्टेटस ना बदलवा पईने. "पहिले, स्थानीय अधिकारी गांव में समय-समय पर आवत रहने, गांववालन से झगड़ा आ दावा-विरोध के बातचीत करत आ हमहन के हिसाब से रिकॉर्ड अपडेट करत रहन," नाग कहने. "ईहे ठीक तरीका रहे."

गांववाला लोग नया डिजिटाइज्ड डेटा के सुरक्षा के बारे में भी चिंता में बा. फिजिकल रिकॉर्ड पावल मुश्किल रहल. कवनो अजनबी ऊ खोजी त संदेह बरकरार हो जाई. "डिजिटाइजेशन से, कवनो भी सही-सही डिटेल देख सकत बा, जइसे नाला, सड़क, नदी, घर आदि के लोकेशन," नाग कहेने.

ऑनलाइन जानकारी के सबले आसानी से पहुंच गईला आ ओके रोकला के कमी से भी विवाद भइल बा. झारखंड में भूमि आ राजस्व विभाग के सीनियर वकील आ कंसल्टेंट रश्मि कट्यायन कहेली, "परिवार के अंदर झगरा हो ग़इल जब एगो सदस्य के नाम बदल गईल. ठग लोग भी औरतन के टारगेट कइल जब ऊ जान गईने कि ई प्लॉट औरतन के नाम बा." ऊ एगो घटना के बयान देत बा, जवन में ठग लोग झारखंड के प्लॉट के लैंड रिकॉर्ड बदले खातिर पुणे में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (लैंड डिजिटाइजेशन के नोडल एजेंसी) भी गईल रहे.

2023 में, रांची के हाई सिक्योरिटी ऑफिस से जमाबंदी आ नक्शा के नकल चोरी हो गईल. "चोरी भइला से ऑनलाइन मैप के सत्यापन खातिर कुछ ना बाकी बचल," कट्यायन कहेली.

बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर काउंसल मिहिर देसाई के अनुसार, भारत में डेटा के सुरक्षा के जानकारी नईखे. "जमीन रजिस्ट्री के कागज के आम कागज मानल जाला त ए लिए ई आम जनता में उपलब्ध रहे के चाही," ऊ कहेने. "बाकी, ई एगो दूसर बात बात बा कि ई कागज सबके खातिर बा, बाकिर सभ कागज ऑनलाइन उपलब्ध करावल एगो अलग बात बा."

ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड सिस्टम के सुरक्षित कइले खातिर ओके पहुंच असली या कानूनी हित रखन वालन के ही पहुंच में रहे.

"जमीन के बाजारी उ लोगन खातिर बा जेकरी जेब में मोट पईसा बा, आ डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड उनके फायदा पहुंचावत बा, जे डिजिटल डेटा एक्सेस कर सकत बा. भूमिहीन गरीब आ आदिवासी ई उपाय से फायदा ना ले सकत बा, आ हो सकत बा कि ओकर और बुरे हाल हो जाओ," लैंड राइट्स इनिशिएटिव के फाउंडिंग डायरेक्टर आ दिल्ली के थिंक-टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो नमिता वाही बतावली.