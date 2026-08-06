ग़रीब नगर जी हवा दज़ियल आहे ऐं माहौल में उदासी पिणु आहे।
19 खां 23 मई 2026 जे विच में हिक अतिक्रमणु विरोधी मुहिम बांद्रा ईस्ट, मुंबई में लॻभॻि 500 झोपड़ियुनि खे तबाह करे छॾियो। डाहियल झूपड़ियूं घरेलू कमु कंदड़नि ऐं ॾिहाड़ी मज़ूरनि जूं हुयूं।
हर हंधि मलिबो ई मलिबो आहे।
हिकु तालपत्री जे हेठां, आलिया शेख़, रुख़सार ख़ान अफ़सर, असमा शेख़ ऐं हीना ख़ान गॾिजी वेठियूं आहिनि। इहे ड॒हाकनि खां इन मुस्लिम घणाई वारे इलाइक़े में पंहिंजनि घरनि में आबादु हुयूं, हाणे फ़ुटपाथ ते सुम्हनि पियूं।
ग़रीब नगर जे माण्हुनि खे 17 मई, 2026 जी शाम जो इंतिज़ामिया पारां इहो नोटिस डि॒नो वियो त बांद्रा जंक्शन जे आसपासि सभेई वसंदियूं ॿिनि ॾींहनि जे अंदरि केराइबियूं।
हिते जा केतिरा ई माण्हू ईद मल्हाईंदा आहिनि, ऐं ईद अचण में थोरा ई ॾींहं रहिजी विया हुआ। अटिकल 52 सालनि जी घरधियाणी आलिया हिन ख़ाबिरू खां पुछे थी, “इंसान की इंसानियत कहां है [माण्हुनि में माण्हिपाई किथे आहे]?” हुन पंहिंजी नुंहुं ऐं पोटनि पोटियुनि जे लाइ नवां कपड़ा ख़रीदु कया हुआ, उहे अञा बि बाक़ी सामान सां गॾु ॿधियल आहिनि।