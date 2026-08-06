वसंदी केराइण खां अॻु, रुख़सार खे ग़रीब नगर जे दुकाननि मां ॿुहाराणी तौरु 200 रुपया जुड़ी पवंदा हुआ। उहे सभेई दुकान हाणे मलबे में तब्दील थी विया आहिनि। उन्हनि जूं मसिवाड़ूं ई न हुयूं। मोट में हूअ राति जो कलीम सेठ जे भंगार जे दुकान जे ॿाहिरि सुम्हंदी हुई ऐं हर रोज़ु सुबुह जो दुकानु साफ़ु कंदी हुई।

रुख़सार जा ख़र्च एतिरा न हुआ, पर उन्हनि बिना सरंदी बि न हुई। बान्द्रा स्टेशन जे पुल जे हेठां पब्लिक टॉयलट में सनान जा 25 रुपया ऐं कपड़ा धोइण जा 20 रुपया।

ॾींहं जा 45 रुपया — हुनजी कमाई जो अटिकल चौथों हिस्सो — सिर्फ़ि साफ़ु-सुथरो रहण ते ख़र्चु थी वञे थो। रुख़सार ॿुधाए थी त संदसि पाड़ेवारा हुन खे मानी खाराए छॾींदा हुआ। आलिया बि हामी भरे थी,”हम सब मिलके देते थे खाना, हमारे साथ ही खाती थी [असीं सभु मिली करे रुख़सार खे मानी ॾींदा हुआसीं, असां सां गॾु ई खाईंदी हुई]।”

रुख़सार जे लाइ इहो पहिरियों भेरो नाहे, जॾहिं खेसि धुर खां वरी शुरू करणो पियो पवे। मुंबई जे जुदा-जुदा इलाइक़नि में अटिकल ॾहनि सालनि ताईं सड़कुनि ते गुज़ारण बैदि हूअ 2006 में ग़रीब नगर में आई हुई। हिते ई अची पहिरियों भेरो अहिसासु थियसि त हाणे हुन वटि रहण जे लाइ अझो आहे। हूअ चवे थी, “रात जो सुम्हंदे महिल केरु बि तंगु न कंदो हो।”

हाणे सालनि खां बेघर ज़िंदगी बैदि जेको आख़िरीं आसिरो हुयो उहो बि हुन खां खसिजी वियो आहे।