गरीब नगर के हवा ह धुर्रा अऊ दुख ले भराए हवय.
19 ले 23 मई, 2026 तक चलाय गे अतिक्रमण-विरोधी अभियान मं मुंबई के बांद्रा ईस्ट मं करीबन 500 झुग्गी टोरे गिस. ये झुग्गी मन रोजी मजूरी करेइय्या अऊ घर-घर जाके काम करेइय्या मन के घर रहिस.
हरेक जगा मलबा परे हवय.
एक ठन तिरपाल तरी आलिया शेख, रुखसार खान अफ़सर, अस्मा शेख अऊ हिना खान एक संग बइठे हवंय. ओ मन कतको बछर ले ये मुस्लिम-बहुल इलाका मं अपन जुन्ना घर के ठीक आगू फुटपाथ मं सोवत हवंय.
17 मई के संझा गरीब नगर के बासिंदा मन ला एक ठन नोटिस मिलिस के बांद्रा जंक्शन के तीर-तखार के सब्बो बस्ती मन ला दू दिन के भीतर गिरा दे जाही.
इहाँ रहेइय्या अधिकतर लोगन मन ईद के तिहार मनाथें, अऊ ये तिहार बस मुछेक दिन मं अवेइय्या रहिस. 52 बछर के घर गृहस्थी वाली आलिया ये रिपोर्टर ले सवाल करत कहिथे,”इंसान की इंसानियत कहाँ है?” अपन बहूरिया अऊ तीन झिन पोता-पोती मन बर बिसोय नवा कपड़ा ओकर मन के बाक़ी सामान के संग वइसनेच भराय राखे हवय.