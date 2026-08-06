टूटे के पहिली, रुखसार गरीब नगर के दुकान मन मं झाड़ू लगाके रोज के करीबन 200 रूपिया कमावत रहिस: अब वो सब्बो दुकान मन मलबा के ढेरी बन चुके हवंय. ओला कोनो भाड़ा देय ला नइ परत रहिस. कलीम सेठ के दुकान के बहिर रतिहा मं सुते के बदले, वो ह रोज बिहनिया दुकान के झाड़ू-पोछा करत रहिस.

रुखसार के खरचा कम रहिस, फेर जरूरी रहिस: बांद्रा टेसन के पुल तरी मं बने सार्वजनिक शौचालय मं नुहाय बर 25 रूपिया अऊ कपड़ा धोय बर 20 रूपिया.

रोज के 45 रूपिया- जेन वो कमाथे ओकर करीबन एक चौथाई – सिरिफ साफ़-सफ़ाई मं खरचा हो जाथे. रुखसार कहिथे के खाय बर,ओकर परोसी मन अपन रसोई खोल दे हवंय. आलिया ओकर गवाही देवत कहिथे, “हम सब मिलके देते थे खाना, हमारे साथ ही खाती थी.”

ये ह पहिली बेर नो हे जब रुखसार ला सब्बो कुछु गंवा के नवा सुरुआत करे ले परे हवय. मुंबई के अलग-अलग इलाका मं दस बछर तक ले सड़क मं रहे के बाद, वो ह साल 2006 मं गरीब नगर आइस. इहाँ वो ह एक किसम के थिरअऊ सुरच्छा मसूस करिस. वो ह कहिथे, “जब मंय रात मं इहाँ सुतत रहंय, त कोनो घलो मोला परेशान नइ करत रहिस.”

अब, कतको बछर तक ले बेघर रहे के बाद वो ह जेन एक कुरिया बनाय रहिस, वो ह घलो चले गे.