ढहाई के कार्रवाई 29 अप्रैल 2026 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद भइल. कोर्ट पश्चिमी रेलवे के बांद्रा स्टेशन के लगे रेलवे के जमीन के विस्तार परियोजना खातिर “जवन ढांचा ओकरा नजर में गैरकानूनी बा, ओकर ढाहे के काम जारी रखे” के मंजूरी दिहलस.

ग़रीबनगर के रहवईयन के ए बात के भनक ले ना रहे. "पुलिस अपना अपना गाड़ी से आईल आ लाउडस्पीकर पर आपन-आपन समान बिटोरे के सूचना सुनावल गईल. काहे से कि बीएमसी के गाड़ी हमहन के घर तूरे आवत रहे,” रुकसार बतइली.

ऊ आपन सब समान, कुछ कपड़ा लत्ता आ एगो खटिया उठवली आ कलीम सेठ के कबाड़ के दोकान से निकल गईली. एकरा ऊ भिन्नई साफ कईले रहली.

मलबा हटावे के काम तेजी से चल रहल बा. आ ई सब बदकिस्मत परिवारन के दूसरे फुटपाथ पर रहे के पड़त बा. लेकिन ओहिजा बसल भी गैरकानूनी ह, ई ऊ पुलिस साहब कहनी जे इन्हा आवत रहनी.

ए बीच में, लोकल लोग आ स्वयंसेवी लोग ए बेघर लोगन खातिर खाना पानी के इंतज़ाम में जुटल रहे, बाकिर कवनो सरकारी राहत के घोषणों ना भईल. जब रिपोर्टर महोदय वेस्टर्न रेलवे से बात करे के कोशिश कईने, त ओहिजा से केहू बात करे के तईयार ना भईल.