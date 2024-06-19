वे स्थानीय फर्मों से 500 रुपए प्रति किलो की दर से पीतल की सिल्लियां ख़रीदते हैं और ढलाई प्रक्रिया के बाद उन्हें वापस कर देते हैं. आम तौर पर पीतल की एक सिल्ली का वज़न सात से आठ किलो के बीच होता है.

असलम कहते हैं, “हम एक दिन में कम से कम 42 किलो पीतल ढालते हैं, जो कि काम की उपलब्धता पर निर्भर करता है. हर किलो पीतल की ढलाई पर हम 40 रुपए कमाते हैं, जिसमें कोयले और दूसरे अन्य ख़र्च भी शामिल हैं.”

एक किलो कोयले की क़ीमत 55 रुपए है और असलम बताते हैं कि एक किलोग्राम पीतल को पिघलाने के लिए लगभग 300 ग्राम कोयले की ज़रूरत होती है. वह आगे कहते हैं, “अगर सारे ख़र्चे हटाकर देखो, तो हमें एक किलो पीतल की ढलाई से छह से सात रुपए की आय होती है.”

रईस जान ने 10 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और उन्हें ये काम सीखने में एक साल लगे. वह कहते हैं, “देखने में भले ये आसान काम लगता हो, लेकिन ये आसान नहीं है. सबसे कठिन ये बात समझना है कि पिघलने के बाद पीतल कैसा व्यवहार करता है.”

वह इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार में समझाते हुए बताते हैं कि पीतल की ढलाई के दौरान हाथों की पकड़ मज़बूत और संतुलित मुद्रा होनी चाहिए. “सारा कमाल इसमें है कि सांचे को भरना कैसे है. एक नौसिखिए को नहीं पता होता है कि पिघले हुए पीतल से भरे सांचे को कितनी बार पीटना पड़ता है. अगर यह ठीक से न किया जाए, तो अदत (ढलाई के बाद तैयार उत्पाद) टूट जाएगा. इसी तरह, अगर हम सांचे को झटके से उठाएंगे, तो यह टूट जाएगा. ऐसी परिस्थितियों में एक विशेषज्ञ के हाथ स्वाभाविक रूप से चलते हैं.”

रईस जान का परिवार कई पीढ़ियों से पीतल की ढलाई के काम में लगा हुआ है. वह कहते हैं, “यह मेरा पुश्तैनी काम है. यह काम हम पिछले 200 सालों से करते हुए आ रहे हैं.” लेकिन रईस जान अक्सर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के फ़ैसले के बारे में सोचते रहते हैं. वह दुःख जताते हुए कहते हैं, “मेरे पिता पीतल की ढलाई का अपना व्यवसाय करते थे, लेकिन मैं तो केवल एक दिहाड़ी मज़दूर हूं.”