वो मन इहाँ के दुकान मन ले 500 रूपिया किलो के हिस्साब ले पीतल सिल्ली बिसोथें अऊ ढलई करे के बाद वो मन ला देथें. एक ठन मानक पीतल के सिल्ली के वजन अक्सर सात ले आठ किलो के होथे.

असलम कहिथे, हमन काम मिले के हिसाब ले दिन भर मं कम से कम 42 किलो पीतल ढालथन. किलो पाछू हमन ला 40 रूपिया मिलथे, जेन मं कोयला अऊ दीगर खरचा जुड़े हवय.

एक किलो कोयला के दाम 55 रूपिया हवय, असलम बताथे के एक किलो पीतल गले मं करीबन 300 ग्राम कोयला जरथे. वो ह कहिथे, “गर सब्बो खरचा ला निकार देबो, त ढलई मं हमर मिहनत के किलो पाछू छै ले सात रूपिया के कमई होथे.”

रईस जान ह 10 बछर के उमर मं ये काम करे सुरु कर देय रहिस अऊ ये हुनर ला सीखे मं वोला बछर भर लाग गीस. वो ह कहिथे, “ये असान बूता लग सकथे, फेर अइसने नो हे. सबले मुस्किल काम ये आय के पीतल गले के बाद कइसने काम करही.”

जान बताथे के पीतल के ढलई करे बखत अपन हाथ ला जोर के रखे ला परथे अऊ हिले डुले ला बचे ले होथे. वो ह कहिथे, “हुसियारी सांचा ला भरे मं हवय. नौसिखिया ला ये पता नइ चलय के टघले पीतल भरे के बाद सांचा के कतक ठुकाई के जरूरत होथे. गर ये ला ठीक ले नइ करे गीस, त अदात (टघले ले बने जिनिस) टूट जाही. अइसनेच गर हमन झटका देके सांचा ला उठाथन त वो ह टूट जाही.” जान कहिथे, “अइसने हालत मं माहिर हाथ सहज ढंग ले चलत रहिथे.”

जान लंबा बखत ले पारंपरिक पीतल ढलेइय्या मन के परिवार ले आथे. वो ह कहिथे, “ये मोर पुस्तेनी काम आय, हमन करीबन 200 बछर ला करत आवत हवन.” फेर जान अक्सर ये पेशा ला अपनाय के अपन फइसला ला लेके सोचत रहिथे. वो ह संसो करत कहिथे, “मोर ददा के खुद के ढलई के कारोबार रहिस, फेर मंय तो सिरिफ रोजी मजूर अंव.”