ऊ लोग लोकल दोकान से पीतल के सिल्ली 500 रुपइए किलो कीन के लावेला आउर ढलाई कइला के बाद लउटा देवेला. एगो साधारण पीतल के पटिया आमतौर पर सात से आठ किलो के बीच होखेला.

असलम के कहनाम बा, “हमनी काम भेंटइला पर रोज कमो ना, त 42 किलो पीतल के ढलाई करिला. एक किलो पीतल ढाले खातिर हमनी के 40 रुपइया मिलेला. एहि में से कोयला आउर दोसर खरचा भी निकाले के पड़ेला.”

कोयला के भाव 55 रुपइए किलो बा. आउर असलम के हिसाब से एक किलो पीतल गलावे खातिर 300 ग्राम कोयला चाहीं. ऊ इहो बतइलन, “जदि रउआ सभे खरचा हटा लीं, त हमनी के ढलाई खातिर छव से सात रुपइया किलो के हिसाब से कमाई होखेला.”

रईस दस बरिस के रहस, त ई काम सुरु कइलन आउर अगिला एक बरिस में एह कारीगरी के पूरा तरीका से साध लेलन. ऊ कहत बाड़न, “ई काम देखे में आसान बुझाला, बाकिर बा ना. सबले भारी काम ई समझल बा कि पीतल गलला के बाद कइसन रही.”

जान के हिसाब से पीतल पिघलावे घरिया रउआ हाथ एकदम मजबूत रखे के पड़ी आउर देह एकदम ना हिले के चाहीं. “कंटेनर के भरे में एगो ट्रिक बा. कवनो नौसिखिया के पहिल बेर में पता ना होखे कि पिघलल पीतल भरे के बाद कंटेनर के केतना पीटे के जरूरत बा. जदि ई काम ठीक से ना भइल त अदात (ढालल बरतन) टूट जाई,” जान कहलन. “अइसन स्थिति में एगो माहिर आदमी के हाथ स्वाभाविक तरीके से चलेला.”

रईस जान इहंवा पीतल ढलाई के एगो लमहर परंपरा बा. ऊ बतइलन, “ई हमनी के पुस्तैनी काम बा. हमनी इहंवा कोई 200 बरिस से होखत आवत बा.” बाकिर जान अक्सरहा एह काम के आगू ब़ढावे के आपन फैसला के बारे में सोचत रहेलन. उनकर कहनाम बा, “हमार बाऊजी के ढलाई के आपन धंधा रहे. बाकिर हम त दिहाड़ी मजूरी करत बानी.”