मंदार पारिजात जे वण (एरीथ्रिना वेरीगेटा) ते गुल आया आहिनि। नागालैंड जे मोन ॻोठ में, तिखे ॻाढे़ रंग जा गुल बहार जे अचण जो इशारो ॾियनि था, ऐं उन सां गॾु ओलियंग जो सालानो मेलो अचे थो।
नियेली कोन्याक (62), हिते पंहिंजे पोटे सां गॾु आई आहे। कोन्याक स्टूडेंट्स यूनियन जी इमारत जे विरांडे में वेही, हूअ मुर्कंदे चवे थी, “मां हिते अचणु ऐं सभई प्रोग्राम ॾिसण लाइ तमामु घणी ख़ुशि आहियां।” पर हुन खे सभ खां वधीक इंतिज़ारु दावत जो आहे। नियेली चवे थी, “मां सभ खां वधीक मज़ेदारु खाधो खाईंदसि, लिॻलिॻा चांवर, गोश्तु, चटिणी ऐं मेवा।”
जशन में गीतु, नाच ऐं रवायती रांदियूं शामिलु हूंदियूं, जिनि में कोंग-केई-हम-अजक मेक (बांस जी लकड़ी ते हलण जी डोड़), खम टुट (वॾे काठ वारे दुहिल खे वॼाइणु) ऐं वेन खेन मेक (बाहि ॿारणु) वारा प्रोग्राम शामिल आहिनि।
कोन्याक क़बीले पारां मल्हायो वेंदड़ि, ओलेआंग मेलो छहनि ॾींहं ताईं हलंदो आहे। बहार वारे मार्चु-अप्रेल में थींदड़ि हिन ॾिण में, क़बीले जा माण्हू नईं झूम ॿनियुनि में ॿिज पोखण खां पोइ भॻवान खे सुठी पोख जे लाइ प्रार्थना करण वास्ते गॾु थींदा आहिनि, ऐं सुठे फ़सुल लाइ प्रार्थना कंदा आहिनि। इन्हनि इलाइक़नि में अहमु फ़सुलु सारियुनि जो आहे ऐं बदिली वारी पोख अञां ताईं हिते आमु तरीक़ो आहे।
कोन्याक माण्हू अञां ताईं ख़ानदानी ॻोठ जे वॾेरनि याने आंघनि खे तमामु घणी अहमियत ॾियनि था। हाणेको दौर में, चुंडियल मेम्बरनि वारा नगर परिषद बि साम्हूं आया आहिनि। इहो आंघ जे घर जे वेझो मैदानु आहे, जिते सभई ख़ानदान ओलियंग जे सालाने जशन लाइ गॾु थिया आहिनि, जंहिं खे मक़ामी माण्हू ओया बि चवंदा आहिनि।