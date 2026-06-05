ऊंचे पहाड़ों पर बसे वाही गांव के रहने वाले बलबीर जुलाई 2025 में कोटी गांव के बुज़ुर्गों के निमंत्रण पर यहां आए थे. उनकी बहुत मांग रहती है. बलबीर बताते हैं कि देवदार की लकड़ी पर सुंदर चेहरे और आकृतियां उकेरना उनके परिवार की परंपरा है: “हमारे परिवार से एक-न-एक बच्चे को यह नक़्क़ाशी का काम करना ही होता है. चाहे उसे बाहर नौकरी मिल जाए, उसे वापस आना पड़ता है.”

यह काम केवल नक़्क़ाशी तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक कौशल मांगता है. वे आगे कहते हैं, “जो भी यह काम करता है उसे पढ़ा-लिखा होना चाहिए. उसे नक़्शा बनाने, नाप-जोख, कटाई और दूसरी चीज़ों के लिए गणित आना चाहिए.”

बलबीर उन छह परिवारों में से एक से आते हैं जो उनके गांव वाही में आज भी नक़्क़ाशी की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं. उनके साथ यहां तीन अन्य कारीगर भी आए हैं. ये सभी उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल जौनसारी समुदाय से हैं.

आज नक़्क़ाशी करने वाली यह टीम खंभों पर पत्तियों और डिज़ाइनों की नक़्क़ाशी करने में लगी है. ये डिज़ाइन गांववालों की सहमति से तय किए जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में मंदिरों को सामुदायिक निर्माण माना जाता है. “ये पूरे गांव की संपत्ति होते हैं,” सुनील सिंह तोमर कहते हैं. वे आगे बताते हैं, “कई बार बड़े मंदिर के निर्माण के लिए आसपास के कई गांव मिलकर काम करते हैं.” तोमर, बेसोगिलानी के सरकारी विद्यालय में प्रयोगशाला सहायक हैं और कोटी गांव के निवासी हैं.

हालांकि, इन मंदिरों को सामुदायिक कहा जाता है, लेकिन इन स्थानों में लिंग और जाति के आधार पर स्पष्ट सीमाएं बनी हुई हैं – महिलाएं इन मंदिरों में प्रवेश नहीं करतीं. पारी ने गांव की कई महिलाओं से इस विषय पर बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा. महिलाओं का कहना था कि वे देवताओं के क्रोध से डरती हैं. उतेल गांव में छोटी भोजनालय चलाने वाली 42 वर्षीया आशा देवी ने बस इतना कहा कि “कुछ कारणों से महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकतीं.” हाशिए की जातियों के लोगों ने भी बताया कि वे अपशकुन के डर से मंदिर में प्रवेश करने से बचते हैं.