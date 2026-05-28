पहाड़ उपर बसे वाही गाँव के बासिंदा बलबीर, जुलाई 2025 मं गाँव के सियान मन के बलाय ले कोटी आय रहिस. ओकर भारी मांग हवय. बलबीर बताथे के देवदार कठवा/लकरी मं बारीक रूप अऊ आकर उकेरे ओकर पुरखौती के काम आय: “हमर परिवार के एक झिन लइका ले ये (नक्कासी/खुदई) के काम करेच ला परथे. भलेच वो ह बहिर मं कोनो जगा नउकरी करत होय, ओला लहुट के आयेच ला परथे.”

ये काम मं नक्काशी ले जियादा हुनर के जरूरत परथे. वो ह बतावत जाथे, “जउन घलो ये काम करथे, ओकर पढ़े लिखे होय जरूरी आय.ओला मैपिंग, नाप-जोख, कटई अऊ दीगर जिनिस बर गनित के गियान होय ला चाही.”

बलबीर वो छै ठो परिवार ले एक आय, जेन मन अपन गाँव वाही मं नक्काशी के परंपरा ला आज घलो करत आवत हवंय. ओकर संग तीन झिन अऊ कारीगर घलो इहाँ आय हवंय. ये सब्बो जौनसारी समाज ले हवंय, जेन ला उत्तराखंड मं अनुसूचित जनजाति के रूप मं सूचीबद्ध करेगे हवय.

आज नक्काशी करेइय्या टीम खंभा मन के उपर पत्ता अऊ डिज़ाइन खुदई मं मगन हवय. ये डिज़ाइन गाँव वाला मन के मंज़ूर करे डिज़ाइन मन आंय: ये इलका के मन्दिर मन सार्वजनिक होथें. सुनील सिंह तोमर कहिथे, “ये ह गाँव भर के आय.” वो ह कहिथे, “कुछेक मामला मं, कतको गाँव मिलके एक ठन बड़े मन्दिर बनाथें.” तोमर बेसोगिलानी के सरकारी स्कूल मं लैब असिस्टेंट हवंय अऊ कोटी के रहेइय्या आंय.

सब्बो ला सामिल करे के बात कहे के बाद घलो, मंदिर मन मं जात-पात अऊ माईलोगन मन के आधार मं बड़ कड़ा बंटवारा हवय - माईलोगन मन ये मंदिर मन मं नइ जाँय. पारी ह ओकर मन के बिचार जाने बर गाँव के कतको माईलोगन मन करा गिस, फेर कोनो कुछू नइ कहिन – ये बिसय मं गोठियाय मना रहिस- माईलोगन मन कहिन कि ओमन ला भगवान के सराप/ कोप के डर हवय. उतेल गाँव मं एक ठो चाय-नाश्ता के दुकान वाली 42 बछर के आसा देवी ह हमन ला बस अतके कहिस, ”कतको कारन मन के सेती माईलोगन मन मंदिर मं नइ जाय सकँय.” अऊ छोटे जात के मइनखे मन कहिन कि ओमन मंदिर जाय ले डरथें, के कहूँ कोनो अपसगुन झन होय हो जाय.