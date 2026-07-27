“29 आक्टोबर ते गलसिंह, ॻोठ जे बंजारनि जे ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई त हू भूदान योजिना हेठि असां भिलालाउनि खे ॾिनल 33 एकड़ ज़रई ज़मीन ते कब्ज़ो करे रहिया आहिनि। हुननि उते झुपिड़ियूं अॾे ज़मीन कब्ज़ो करणु शुरू करे छॾियो हो। इन शिकायत सां बंजारा कावड़िजी पिया ऐं ॿिनि ॾींहनि बैदि हुननि गलसिंह ते बेरहमीअ सां हमिलो कयो। हू इन में रतो छाणि थी पियो ऐं खेसि इंदौर जे हिक इस्पताल में खणाए विया, जिते हिक महिने खां पोइ हू गुज़ारे वियो। असां इंतिज़ामिया सां हिक खां वधीक दफ़ा दांहं कई पर ॻोठ जे ज़ोरावरनि ऐं सियासी असर करे कुझु बि न थियो।” कल्लू भिलाला गुना ज़िले जे पन्हेटी ॻोठ में 2024 में ज़मीन जे हिक अहिड़े टुकर जे करे थियल ख़ूनी छिकताण खे यादि करे थो, जंहिं ते असुलु कंहिंजो बि ज़ाहिर हक़ु न हो। इन हादिसे में ज़ख़्मी थियण वारनि में हू पाण बि शामिल हो।
गलसिंह जे मौत जी ख़बर पवंदे ई भिलाला आदिवासियुनि ऐं बंजारा समाज मंझि झेड़ा झटा शुरू थी विया। नतीजे तौर बंजारा समाज जे 10 घरनि खे बाहि ॾिनी वेई। ॿिन्ही समाज जा घणाई कुटुंब बेघर थी विया। डज़न खनि माण्हू डप में ॻोठि छॾे भॻा ऐं खेनि सख़्तु सियारनि में खुलियल आसमान हेठां रातियूं गुज़ारण ते मजबूर थियणो पियो।
“असां जे वॾनि खे भूदान जा पटा मिलिया हुआ,” 46 सालनि जे गलसिंह भिलाला 2024 जी शुरूआत में हिन रिपोर्टर सां मुलाकात में चयो हो। “उहे अटिकल 50-55 साल अॻु हिते अची थांईका थिया हुआ। अॼु इन्हनि पटनि खे भू-स्वामित्व पटा [ज़मीन जा मालीकाना काग़र] चयो वेंदो आहे। पर वरिहियनि बैदि बि असां ज़मीन जो मालिकाणो हक़ु हासिलु न करे सघिया आहियूं। इहा इन इलाइक़े जे सभु भील, भिलाला [भीलनि जी उप जाति] ऐं सहरिया आदिवासियुनि लाइ हिक वॾी परेशानी आहे। बमोरी तहसील में अहिड़ा चङा आदिवासी आहिनि, जंहिं जी खेतीअ जी ज़मीनुनि ते दबंग [ज़ोरावरनि] कब्ज़ो करे रखियो आहे।”
“हुन अॻियां ॿुधायो हो त, “घणई भूदान पटा ॻोठ जे खसरा नंबरनि में ईंदा आहिनि ऐं उन ते ॿियनि माण्हुनि कब्ज़ो करे छॾियो आहे। अॼु ताईं न पटवारी ऐं न ई वरी तहसीलदार असांजे लाइ इन्हनि ज़मीनुनि जी हदबंदी करे सघिया।” रेवन्यू आफ़ीसरनि पारां इहो कमु पूरो न करण सबब बिरादरियुनि मंझि लाॻीतो छिकताण बरकार रहे थी। गलसिंह पंहिंजे मौत खां कुझु महिना अॻु में ई इन मसइले ॾांहुं इशारो कयो हो ऐं आख़िरकार अहिड़े ई हिक वाक़िए हुन खे मारे विधो।
इन्हनि सभिनी झेड़नि जी जड़ हिक पेचीदा, घण सतही ऐं वॾे वक़्त खां हलंदड़ लड़ाई आहे। इहो ई झेड़ो इन इलाइक़े में आदिवासियुनि खे ॿियनि आदिवासियुनि ख़िलाफ़ करियो बीठो आहे। इन खां सवाइ, संदसि टकिराउ अन्य पिछड़ा वर्ग जे मिस्कीन माण्हुनि, ज़ोर वारनि ज़मीनदारनि, वन अधिकारियुनि ऐं अॻुवाननि सां पिणु थी रहियो आहे।
ही रिपोर्टर 2022 आदिवासी ज़मीन सां जुड़ियल अहिड़ियूं घणई जदोजद दर्जु कंदो पियो अचे। उन्हीअ साल मध्य प्रदेश जे गुना ज़ेले जे धनोरिया ॻोठ जी रामप्यारीअ खे ज़ोरावर ज़ाति वारनि ज़मीनदारनि संदसि ई खेत में जीअरो ॿारे छॾियसि। इहो हादिसो तॾहिं थियो जॾहिं हुन पंहिंजी ज़मीन जे हक़ लाइ 20 सालनि ताईं हलियल क़ानूनी जंग खटे वरिती हुई। ज़मीनी हक़नि बाबति थियल अहिड़ी ख़ूनरेज़ी संदसि मौत खां अॻु बि थींदी हुई अॼु बि थिए थी।