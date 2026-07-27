इन जे इतिहास जी शुरूआत असांखे 1951 में विनोबा भावे पारां शुरू कयल अटिकल हिक ॾहाको डिघी तहरीक ॾांहुं वठी वञे थी। गांधीवादी समाज सुधारक विनोबा भावे उन महिल मुल्क जे वॾे ज़मीनदारनि सां इख़्लाक़ी तौर ते अपील कई हुई त हू संदनि ज़मीन जो कुझु हिस्सो पंहिंजी मर्ज़ीअ सां वेज़मीन माण्हुनि में विरिहाइण लाइ दान कनि।

इन तहरीक तहति अटिकल 4.4 मिलियनि एकड़ ज़मीन दान ॾींदे ऐलानु कई वेई हुई। जेका हिक लैंड बैंक तौर रही, जंहिं खे भूदान ऐक्ट ज़रिए सरकार पारां कंट्रोल ऐं विरिहायो विञिणो हो। 2017 जे लैंड रिकार्ड रिफ़ार्म कमीशन मूजिब, मध्य प्रदेश में 82,780 एकड़ भूदान ज़मीन हुई, जंहिं मां 52,633 एकड़ ज़मीन विरिहाई वेई। बाक़ी अण विरिहायल 23,475 एकड़ ज़मीन जो वॾो हिस्सो मुरैना, शिवपुरी ऐं गुना ज़िलनि में मौजूद आहे।

70 सालनि जो मांड्या भिलाला ॿुधाए थो त “उहो 1973-74 जो दौरु हो। धार खां लॾे आयल केतिराई भिलाला कुटुंब गुना में आबाद थिया। इहो उहो वक़्तु हो जॾहिं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई। हुन जे ई चवण ते असां हिते आया हुआसीं।” धार ज़िले में संदनि अबाणनि ॻोठनि- खैरवा ऐं कुवाड में खेती तमामु घटि हुई ऐं ज़मीन बंजरु हुई।

“कम कार न हुजण करे, असां बुख मरण जे ख़ौफ़ में ज़िंदगी गुज़ारींदा हुआसीं। इनकरे असां लॾे आयासीं ऐं हिते अची थांईका थियासीं। पहिरीं असां करमदा ॻोठ में रहियासीं।” जॾहिं मांड्या गुना आयो हो, तॾहिं हू 22 सालनि जो हो। “मुंहिंजी शादी इन्हीअ ॻोठ में थी, मुंहिंजा साहुरो, मुंहिंजा माइट, असां सभु इन्हीअ जॻह ते लॾे आया हुआसीं। असां मज़ूरी कंदा हुआसीं ऐं उन वक़्ति असां जी मज़ूरी 1.5 रुपया ऐं 8 आने जो जुअरि हूंदी हुई। असां उन ते ई गुज़र कंदा हुआसीं। कणिक 12 आने मिलंदी हुई,” हू यादि करे थो।

मज़ूरीअ जो कमु न मिलण जी सूरत में हू ॿेलनि ते भाड़ींदा हुआ, जितां पुआर (सेना टोरा), महुआ (मधुका लोंगिफोलिया) या गोंद गॾु कंदा हुआ। “असां खे जंगल मां जेको कुझु मिलंदो हो, उहो ई खाई गुज़ारो कंदा हुआसीं। ॻोठ जा माण्हू असां खे पंहिंजे खूह मां पाणी पीअण बि न ॾींदा हुआ। असीं ॼण त जहिड़ा अछूत हुआसीं।” मांड्या खड़ी हिंदी ॿोलीअ में ॻाल्हाए थो, जंहिं में संदसि मादिरी ॿोली निमाड़ीअ जो असरु आहे।

“ॿिनि सालनि खां पोइ तहसीलदार 300 रुपया वठी असां खे पन्हेटीअ में रहण ऐं खेतीअ लाइ ज़मीन ॾिनी। 1973 में, इंदिरा गांधीअ जे दौर में असां खे भूदान तहति 8 बीघा पटो मिलियो। असां खेती शुरू कई, पर ॿिनि सालनि खां पोइ आपातकाल दौरानि असां खां ज़मी खसे छॾियाऊं।” मांड्या, तारीख़ जे हिक अणॼातल बाब जो ज़िक्र करे थो, जेतोणीकि उहो दौरु किनि सबबनि करे चङो ॼातलु सुञातलु आहे। इन अरिसे में सरकार पारां भूदान ज़मीन ते क़ब्ज़े जो को बि दस्तावेज़ी सबूत मौजूदु नथो मिले। थी सघे थो त, आपातकाल दौरानि लाॻू कयल वीह नुक़तनि वारे प्रोग्राम तहति कंहिं जुनूनी या रिश्वतख़ोरु अमलदार इहो फ़ेसिलो खंयो हो।

पंहिंजे कचे घर जे अङण में वेठे मांड्या चवे थो, “असां खे ॿुधायो वियो त ज़मीन सरकारी आहे ऐं सरकार उहा वापसि वठी छॾी आहे।” अॻियां चयाईं, “बैदि में [असां खे ॿुधायो वियो त] कुझु प्लाट सहरिया बिरादरीअ [जेका मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तौर दर्जु आहे] वटि ऐं कुझु वन विभाग वटि हलिया विया। भूदान ज़मीन ते क़ब्ज़े खां पोइ असां जंगल जो कुझ हिस्सो साफ़ु करणु शुरू कयो।”