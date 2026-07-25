भूदान के जमीन ला सरकार ह कभू नइ लहूटाइस. “ओकर बाद हमन जंगल के एक हिस्सा मं काबिज होके, ओला खेत बनायेन अऊ ऊहाँ खेती करे सुरु कर देन. अब 50 बछर होगे हवय अऊ आज तक हमन ला येकर कोनो पट्टा मिले नइ ये. वन विभाग ह येकर हमेसा विरोध करे हवय अऊ वो ह हमन ला खेती करे मं रोके मं लगे हवय. वो मन हमन ला बोरिंग कराय धन चुंवा कोड़े ले घलो रोक देथें.” मंड्या भिलाला बताथे के साल 2006 के वन अधिकार अधिनियम घलो ओला नियाव देय नइ सकिस.

ओकर छोटे बेटा गोपाल जेन ह करीबन 30 बछर के हवय, हमर गोठ–बात के बीच मं टोकथे, “इहाँ बगेर लेन-देन (पइसा देय) के कोनो काम नइ होवय. खेती करे अऊ अपनेच खेत ला पानी पलोय बर हमन ला वन विभाग ला रिश्वत देय ला परथे. एकरे बर पानी पलोय नइ सके सेती, हमन जेन 15 बीघा (करीबन 4.1 एकड़) मं खेती करे रहेन, ओ मं सिरिग 45 क्विंटल गहूँ मिलिस. अतक जमीन मं कम से कम 150 क्विंटल गहूँ कइसने करके हो जाना रहिस.” साफ दिखत रहिस के गोपाल हलाकान हवय.

“हम आदिवासियों को सुनने वाला कोई नहीं है. सरपंच, सचिव, अधिकारी, सब हमें लूटने में लगे हैं. हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती. राज नेता भी हमारी नहीं सुनते. सब्बो बड़े नेता मन पार्टी बदलत रहिथें, फेर हम आदिवासी मन कहां जाबो? हमर, हमर हक के चेत रखेइय्या कोनो नइ ये,” वो ह कहिथे.

समाज के कतको लोगन मन ला न तो अपन भूदान के जमीन मिले हवय अऊ न वो मन जंगल के कोनो जमीन ला कब्जा करे सकिन. 34 बछर के प्रहलाद भीलाला घलो ओकरे मन ले एक झिन आय. ओकर परिवार मन ह करीबन 40 बछर पहिली देवास ले पनेहटी आय रहिस; ओकर मन के संग ओकर अपन ददा मंगूलाल भीलाला घलो रहिस. ओ मन कतको पुस्त ले बनि-भूति करके गुजारा करत हवंय अऊ काम-बूता बर कभू-कभू तीर-तखार के गाँव मन मं घलो जाथें.

“हमर करा अपन खुद के कोनो जमीन नइ ये; हमन बस अधिया अऊ बनि-भूति करके गुजरा करथन. खेती के बखत हमन ला पानी नइ मिलय. पीये के पानी तक नइ मिलय. पइसा वाले अऊ ताकतवाले लोगन मन करा बोर हवय. हमन पानी बर ओकर मन के आगू गिड़गिड़ावत जाथन, फेर हमन ला भारी डर लगथे. ओ मन, मन मं जेन आय सुनाथें.” हमन ले गोठियावत प्रह्लाद अपन माटी के कुरिया के मलबा हटावत रहय. कालि संझा आय धूका-गर्रा ह ओकर घर ला पूरा बरबाद कर दे हवय.

पनेहटी ले करिबन ढाई कोस दूरिहा करमदा के बासिंदा विशेष रूप ले कमज़ोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) सहरिया आदिवासी मन के हालत घलो ओतकेच खराब हवय. पूरन सहरिया कहिथे, “मंय 60 बछर के हवंव. मोर ददा के जनम घलो इहीच गाँव मं होय रहिस. मंय वो 7-8 बीघा (1.9 ले 2.2 एकड़) जमीन मं खेती करत हवं जेन ला खेत बनाय रहेन. वन विभाग येकर उपर आपत्ति करथे. हमन ला आज तक वन अधिकार पट्टा नइ मिले हे.” ओकर भूदान पट्टा घलो गंवा गे हवय. ओला पता नइ ये के वो ह कोन मेर हवय.

“अरे साहब, दसियों बार कलेक्टरी में लिखकर आये,” 38 बछर के राकेश सहरिया ह हमन ला बीच मं टोकत कहिथे. ओकरो घलो इहीच कहिनी आय. “अफसर मन हमर दिक्कत मन ला दिक्कत नइ समझंय. हमर पुरखा मन के बखत के भूदान पट्टा के आज तक ले सीमांकन नइ होय हवय. वन विभाग अऊ दबंग लोगन मन हमर जमीन ला कब्जा कर ले हवंय. सरकार अऊ प्रशासन हमर डहर कोनो चेत धरत नइ ये.”