30 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറും മുതുകിൽ ചുമന്ന് മായ താമി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്നു. ഈ ഭാരവും ചുമന്ന് അവർ 200 പടികളും നടന്നുകയറി, അന്നത്തെ തന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപഭോക്താവിന് സിലിണ്ടറെത്തിച്ചു.
"ഇനി എനിക്ക് അവിടെയുള്ള ആ കുന്നിലേക്ക് മറ്റൊരു സിലിണ്ടർ എത്തിക്കണം," ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച്, ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് 32കാരിയായ മായ പറയുന്നു. ചെയ്ത ജോലിക്ക് 80 രൂപ കൂലി വാങ്ങി, അവർ അടുത്ത സിലിണ്ടർ വിതരണത്തിന് പുറപ്പെട്ടു. അടുത്ത ആറുമണിക്കൂർ നേരം, അവർ എൽപിജി (ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം ഗ്യാസ്) സിലിണ്ടറുകളും ചുമന്ന് കാൽനടയായി കുന്നുകൾ കയറിയിറങ്ങും.
“കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള ചുമടുകളാവുമ്പോൾ, പുരുഷന്മാർക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരല്ലാത്തതിനാൽ കൂലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളോട് അവർ കൂടുതൽ വിലപേശുകയും ചെയ്യും”, മായ പറയുന്നു. ഒരേ ദൂരത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സ്ത്രീകൾക്ക് 80 രൂപ ലഭിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ 100 രൂപവരെ ലഭിക്കാറുണ്ട് .
കിഴക്കൻ ഹിമാലയത്തിൽ 2,042 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തിരക്കേറിയ പട്ടണമായ ഡാർജിലിംഗ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ, റോഡ് സഞ്ചാരത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതിനാൽ, അവശ്യവസ്തുക്കളെത്തിക്കുന്നതിന് താമസക്കാർ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളെയാണ് ആശ്രയിക്കുക. വാഹനങ്ങൾക്ക് അത്തരം കയറ്റങ്ങൾ കയറാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ ഒന്നുകിൽ സാധനങ്ങൾ സ്വയം കൊണ്ടുപോകേണ്ടിവരും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയോ കടക്കാരോ അത് അവരുടെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ വഴി എത്തിക്കും.