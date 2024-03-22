ಮಾಯಾ ಥಾಮಿ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ 30 ಕೆಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರೊಂದನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದರು. ಈ ಭಾರದೊಂದಿಗೆ 200 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ, ಆ ದಿನದ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದರು.
32 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಈಗ ನಾನು ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು," ಎಂದು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳವೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 80 ರುಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, ಅವರು ಎಲ್ಪಿಜಿ (ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್) ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ.
"ಲೋಡ್ ತುಂಬಾ ಭಾರವಿದ್ದಾಗ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಾದ ಕಾರಣ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ,” ಎಂದು ಮಾಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಗೆ 80 ರುಪಾಯಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಪುರುಷನಿಗೆ 100 ರುಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನನಿಬಿಡ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಪೂರ್ವ ಹಿಮಾಲಯದ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ 2,042 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿನ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಸುಲಭವಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಾದ ತರಕಾರಿಗಳು, ನೀರು, ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ತಂದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸಾಗಿಸಲು ಈ ಹಮಾಲಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಚಡಾವುಗಳನ್ನು ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳೆಂದರೆ ಒಂದೋ ನೀವೇ ಒಯ್ಯುಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹಮಾಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ.