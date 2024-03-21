सब्ज़ी ढोने वाले कुली और सिलेंडर ढोने वाले कुली अलग होते हैं. वे रात के आठ बजे तक चौक बाज़ार पर काम के इंतज़ार में रहते हैं, बस गुरुवार के दिन बाज़ार बंद रहता है. बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक दुकानदार मनोज गुप्ता कहते हैं, "ग्राहकों को अपनी सब्ज़ियां बेचने के बाद, हम पास में खड़े कुली को बुलाते हैं, और उसके बाद का सौदा ग्राहक और कुली के बीच होता है."

सब्ज़ी ढोने वाली 41 वर्षीय मनकुमारी थामी कहती हैं, “नसकेम बोक्चू भंदा भंदा 70 केजी को भारी बोकनी बानी भईसक्यो [मैं 70 किलो तक सामान उठाने की आदी हूं].” अभी वह 70 किलो सब्ज़ियां एक होटल तक पहुंचाने जा रही हैं. वह आगे कहती हैं, "अगर मैं इतना वज़न उठाने से मना कर दूंगी, तो यह काम किसी और को मिल जाएगा और मुझे 80 रुपए का नुक़सान हो जाएगा."

धनकुमारी थामी आगे कहती हैं, “चूंकि क़रीब सारे होटल चौक बाज़ार के ऊपर हैं, तो हमें 15 से 20 मिनट की पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है. लगभग 10 मिनट की दूरी पर स्थित होटलों के लिए, हमें 60 से 80 रुपए मिलते हैं, और वहीं दूर के होटलों के लिए 100 से 150 रुपए तक मिल जाते हैं.”

धनकुमारी थामी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है: “केता ले मतई सकचा एस्तो काम ता हइना रइसौ बइनी. खई एता ता बेसी लेडीज हरु नई च भारी बोकनी [लोग समझते हैं कि यह काम केवल पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दीदी. यहां ज़्यादातर कुली महिलाएं हैं]." शराब की बुरी लत के चलते 15 साल पहले अपने पति को खोने के बाद, उन्होंने यह काम शुरू किया था.