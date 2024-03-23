सब्जी डोहरेइय्या कुली अऊ सिलेंडर डोहरेइय्या कुली अलग-अलग होथें. वो मन रतिहा के आठ बजे तक चौक बजार मं काम ला अगोरत रहिथें, बस बृहस्पत के दिन बजार बंद रहिथे, बिहार ले जुड़े एक झिन दुकानदार मनोज गुप्ता कहिथे, “ग्राहेक मन ला सब्जी बेंचे के बाद हमन तीर मं खड़े कुली ला बलाथन, अऊ ओकर बाद पहुंचाय के मोलभाव ग्राहेक अऊ कुली मं होथे.”

सब्जी डोहरेइय्या 41 बछर के मनकुमारी थामी कहिथे, “नसकेम बोक्चू भंदा भंदा 70 केजी को भारी बोकनी बानी भईसक्यो [मंय 70 किलो तक के समान उठा लेथों].” ये बखत वो ह 70 किलो सब्जी एक ठन होटल मं पहुंचाय जावत हवय. वो ह कहिथे, “गर मंय अतक वजन लेगे ले मना कर दिहूँ, त ये काम ह दूसर ला मिला जाही अऊ मोर 80 रूपिया के नुकसान हो जाही.”

धनकुमारी थामी बतावत जाथे, “काबर के सब्बो होटल चौक बजार के ऊपर हवंय, त हमन ला 15 ले 20 मिनट के पहाड़ी चढ़े ला परथे. करीबन 10 मिनट दूरिहा होटल सेती, हमन ला 60 ले 80 रूपिया मिलथे, अऊ दूरिहा के होटल सेती 100 ले 150 रूपिया तक ले मिल जाथे.”

धनकुमारी थामी ये बात ला मानथे के माईलोगन मन के संग भेदभाव होथे: “केता ले मतई सकचा एस्तो काम ता हइना रइसौ बइनी. खई एता ता बेसी लेडीज हरु नई च भारी बोकनी[ लोगन मन समझथें के ये काम सिरिफ मरद लोगन मन कर सकथें, फेर अइसने नो हे दीदी. इहाँ अधिकतर कुली माईलोगन मन हवंय].” दारू के लत के चलते 15 बछर पहिली अपन घरवाला के गुजर जाय के बाद, वो ह ये बूता सुरु करे रहिस.