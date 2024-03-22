सब्जी ढोवे वाला कुली सिलिंडर ढोवे वाला कुली से अलग होखेलन सन. बियफे के बाजार बंद होखेला त उ लोग बियफे छोड़ हर दिन राती के 8 बजे ले चौक बाजार पर इंतजार करेला लोग. “जब हमनी के आपन सब्जी ग्राहक के बेच देवेनी जा तब हमनी के आसपास से एगो कुली बोलावल जाला आ ओकरी बाद जवन होखेला उ ओकरी आ ग्राहक के बीच के समझौता से तय होखेला,” बिहार से आईल दुकानदार मनोज गुप्ता कहेलन.

“नसकेम बोक्चू भंदा भंदा 70 केजी को भारी बोकनी बानी भईसक्यो (अब हमके 70 किलो तक ले के सामान उठावे के आदत हो गईल बा),” सब्जी ढोवे वाली 41 बरिस के मनकुमारी थामी कहेली. अभी उ 70 किलो सब्जी ले के एगो होटल ले पहुंचावे जात बाड़ी. “हम जदी कहि देब कि ई हमरा से ना होखी त ई काम केहू दोसरा के मिल जाई आया हमके 80 रुपिया के नुकसान हो जाई,” उ बतावेली.

एगो दूसर सब्जी ढोवे वाली कुली धनकुमारी थामी बतावेली, “लगभग कुल होटल चौक बाजार के ऊपर बा त हमनी के करीब 15 से 20 मिनट ले पहाड़ी पर चढ़ाई करे के पड़ेला. लगभग 10 मिनट के दूरी वाला होटल तक ढोवाई के हमनी के 60 से 80 रुपिया ले मिलेला आ जवन होटल दूर बाड़ें सन ओइजा पहुंचावे के 100 से 150 रुपिया ले मिल जायेला.”

धनकुमारी थामी ए बात पर पूरी तरह से सहमत बाड़ी कि महिला कुलियन के संघे भेदभाव होखेला: “केता ले मतई सकचा एस्तो काम ता हइना रइसौ बइनी. खई एता ता बेसी लेडीज हरु नई च भारी बोकनी (लोगन के बुझाला कि इ काम ख़ाली पुरुष लोग कर सकेला बाकिर अइसन एकदम नईखे बहिन जी. ज्यादातर कुली एइजा महिला लोग ही बा).” उनकर पति शराब के लत में 15 बरिस पहिले खतम हो गईलें आ तब से उ ए काम में लागल बाड़ी.