मनोचिकित्सक और एएनआईएस के नेतृत्वकर्ता हामिद दाभोलकर ने महसूस किया कि बदलाव लाने का यही एक रास्ता था. उस समानांतर दुनिया में, जहां परिवार अपने जीवन के दसियों साल और अपनी सीमित पूंजी को एक ऐसे “इलाज” में झोंक देते हैं जो अस्तित्व में है ही नहीं. पिंपलगांव सरई, जिसे अब “मानसिक रोगियों का गांव” कहा जाता है, को निरंतर चिकित्सा और दवा की ज़रूरत है.

“हमारे समाज में अब भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत अज्ञानता है,” दाभोलकर कहते हैं. “लोग अब भी मानते हैं कि मानसिक रोग किसी अलौकिक शक्ति के कारण होते हैं. यह जागरूकता की कमी, सामाजिक कलंक, और विशेषज्ञों की कमी – इन तीनों के मिलेजुले कारणों से ऐसा है.”

पिंपलगांव सरई में साथ आए इन तीन संगठनों ने अपने अभियान का नाम रखा ‘दवा-दुआ प्रोजेक्ट’. उन्होंने यह सावधानी रखी कि किसी भी चरण में ऐसा न लगे कि वे सैलानी बाबा की ‘चमत्कारिक शक्ति’ पर प्रश्न उठा रहे हैं.

“आप उस आस्था को चुनौती नहीं दे सकते और लोगों को अलग-थलग नहीं कर सकते,” दाभोलकर कहते हैं. “हमारा तरीक़ा यह है कि हम उनसे उनकी आस्था बनाए रखने के लिए कहते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर साथ-साथ मेडिकल चिकित्सा भी लेते रहें.”

जब सपकाल ने पहली बार गांव के लोगों से संपर्क किया, तो वे उन्हें अपनी पुरानी मेडिकल फ़ाइलें दिखाते थे, जिनमें सालों से चले आ रहे इलाजों का ब्यौरा होता था. “जानकारी की कमी या समय पर जांच न होने के कारण, उनका इलाज कारगर नहीं रहा,” वह बताती हैं. “इससे उनका चिकित्सा पर से विश्वास पूरी तरह उठ गया था. शुरुआती कुछ महीनों तक हम बस वहां जाते और उन्हें सुनते रहे, ताकि धीरे-धीरे उनका भरोसा जीत सकें.”

आसमा उन शुरुआती लोगों में से थीं जिन्होंने यह जोखिम उठाया. उनके पति हुसैन को कुछ साल पहले लकवे का दौरा पड़ा था और उनका निधन हो गया था. वे 70 से ज़्यादा की उम्र के थे. अब आसमा अकेली रह गई थीं और फ़ातिमा की देखभाल की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं की थी.

मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं था,” वह कहती हैं. “मेरी बेटी की हालत इससे ज़्यादा बिगड़ नहीं सकती थी. इसलिए मैंने दवाइयों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया.”

जो लोग दवा का सहारा ले रहे हैं, वे ऐसा लाचारी में कर रहे हैं. लेकिन उन्हें इससे लाभ भी हुआ है, हालांकि अब भी बहुत से लोग इलाज से इंकार करते हैं. इससे सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम मुश्किल हो जाता है.