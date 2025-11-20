मनोचिकित्सक अऊ एएनआईएस के मुखिया हामिद दाभोलकर ह मसूस करिस के ये सोच के दुनिया मं बदलाव लाय के इही एकेच तरीका आय, जिहां कतको लोगन मन बछरों-बछर बखत ला अऊ सीमित संसाधन ला बरबाद कर देथें, वो ‘इलाज’ ला खोजत जेन ह असल मं कहूँ नइ ये. पिंपलगाँव सराय – जेन ला दिमागी रोगी मन के गाँव कहे जाथे- ला सिरिफ दवई अऊ देखभाल के जरूरत हवय.

दाभोलकर कहिथे के, “हमर समाज मं दिमागी बीमारी ला लेके अभू घलो भारी अज्ञान हवय. लोगन मन आज घलो मानथें के कुछू दिमागी बीमारी के पाछू कोनो जादू-टोना हवय. ये ह जागरूकता के कमी, मनाही /रोका-छेका अऊ विशेषज्ञ मन के कमी के नतीजा आय.”

पिंपलगांव सराय मं तीनों संगठन मिलके अपन ये पहल के नांव ‘दवा-दुआ (इलाज अऊ पूजा-पाठ) परियोजना’ रखे के फइसला करिन. वो मन भारी चेतके रहिन अऊ अइसने लगे ला नइ देवत रहिन के वो मं कोनो घलो नजर ले सैलानी बाबा के इलाज के सक्ती ला लेके सवाल उठावत होंय.

दाभोलकर कहिथे, “तुमन वो बिस्वास ला चुनोती देके लोगन मन ला अलग करे नइ सकव. हमर तरीका वो मन ला ये बताय आय के वो मन अपन आस्था ला झन छोड़ेंय, फेर संग मं इलाज-पानी घलो कराय ला मानेंय.”

जब सपकाल ह पहिली बखत गाँव के लोगन मन ले मिलिस, त वो मन अपन फ़ाइल मन ला दिखाइन, जेन मं ओकर घर के मरीज मन के इलाज के जानकारी लिखाय रहिस. वो ह कहिथे, “जानकारी नइ होय धन बखत-बखत मं जाके इलाज नइ कराय सेती इलाज वो मन के काम नइ आइस. येकर ले वो मन के इलाज उपर भरोसा पूरा खतम होगे. सुरु के कुछु महीना तक, हमन बस वो मन के गोठ-बात ला सुनत रहेन जेकर ले वो मन ला भरोसा मं ले जाय सकय.”

आस्मा तउन पहिली माइलोगन मन ले रहिस जेन ह ये भरोसा करिस. ओकर घरवाला हुसैन कुछु बछर पहिली लकवा मारे के बाद गुजरगे रहिस, जेकर ले फ़ातिमा के देखभाल के जिम्मा ओकर अकेला के भरोसे रहिगे. वो ह सत्तर बछर ले जियादा उमर के सियान रहिस.

वो ह कहिथे, “मोर करा गंवाय बर कुछु नइ रहिस. मोर बेटी के हालत अऊ खराब नइ हो सकत रहिस. येकरे बर मंय दवई ऊपर आखं मूँदके भरोसा कर लेंय.”

इलाज करे ला माने लोगन मन मं वो मन हवंय जेन मन हतास होके माने रहिन फेर येकर ले वो मन ला फायदा होइस. वइसे, अइसने अऊ घलो कतको लोगन मन हवंय जेन मन येकर विरोध करथें अऊ इलाज करेइय्या कार्यकर्ता मन के काम ला मुस्किल बना देथें.