मनोचिकित्सक आ एएनआईएस के नेता, हामिद दाभोलकर समझ गइलन कि एही तरीका से बदलाव लावल जा सकेला. इहंवा एगो अइसन दुनिया बस गइल बा, जहंवा परिवार आपन जिनगी के दसियो बरस आ लगे के तनी-मनी जमा पूंजी अइसन ‘इलाज’ में झोंक देता जे असल में हइये नइखे. ‘मानसिक रोगी लोग के गांव’ कहलाए वाला पिंपलगांव सराई में मरीज के नियमित देखभाल आ दवा-दारू के जरूरत बा.

“समाज में देमागी बेमारी के बारे में अबहियो जागरूकता के भारी अभाव बा. लोग के लागेला कि एह बेमार के पीछे कवनो भूत-प्रेत के ताकत बा. ई सब जागरूकता के कमी, समाज के डर-लाज आ डॉक्टर-जानकार लोग के कमी- तीनों के मिलल-जुलल असर बा.”

पिंपलगांव सराई में आवे वाला ई तीनों संगठन आपन प्रोजेक्ट के नाम ‘दवा-दुआ’ रखलक. ऊ लोग ना चाहत रहे कि लोग के लागे कि ऊ लोग सैलानी बाबा के बेमारी ठीक करे के ‘चमत्कार’ पर केहू तरह से अंगुरी उठावता.

“रउआ लोग के बिस्वास पर सवाल नइखी उठा सकत आउर ना ही ओह लोग के अलग छोड़ल जा सकता,” दाभोलकर कहलन. “हमनी के इहे कहनाम रहे कि रउआ आपन भरोसा मत छोड़ीं, बाकिर जरूरत पड़ला पर दवो-दारू करावत रहीं.”

सापकल जब गांव में पहिले-पहिले लोग लगे गइलन, त ऊ लोग आपन परिवार में मरीज के इलाज के पुरान फाइल सब देखवलक. “जानकारी के अभाव आ फॉलोअप ना होखे चलते इलाज सफल ना रहल. ओह लोग के भरोसा त पूरा टूट गइल रहे. सुरु-सुरु में हमनी खाली जाईं, आ चुपचाप ओह लोग के बात सुनीं. धीरे-धीरे हमनी ओह लोग के भरोसा जीत लेनी.”

असमा भरोसा जताए वाला में से पहिल रहस. उनकर घरवाला हुसैन कुछ बरिस पहिले लकवा मारे चलते खतम हो गइल रहस. फातिमा के देखभाल अब असमा अकेले करेली. घरवाला मरलन त 70 पार कर चुकल रहस.

“हमरा लगे अब कुछ ना बचल रहे,” ऊ कहली. “हमार लइकी के तबियत अब एसे जादे का खराब होखित. त हम आंख मूंद के ई दवाई सब पर भरोसा कइनी.”

जे लोग दवाई के सहारा लेता, अइसन मजबूरी में कर रहल बा. बाकिर तबो ओह लोग के एकरा से फायदा भइल. अइसे बहुते लोग के अबहियो इलाज ना करावे से डॉक्टर लोग के काम मुस्किल हो गइल बा.