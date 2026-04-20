1 अप्रैल के दिन, वो ह ट्रेन मं बइठ के अपन गाँव जाय बर निकरे रहिस. ये जवई भारी तकलीफ वाले रहिस.

जनरल डब्बा ठसाठस भरे रहिस, वो मन ला 24 घंटा तक ले एको घलो सीट नइ मिलिस. मुसहर समाज के ये दलित बालो कहिथे: “हमन 24 घंटा तक ले कुछु नइ खायेन. ठाढ़े-ठाढ़े हमन कइसने खा सकत रहेन?”

ईरान उपर अमेरिका-इज़राइल के लड़ई सेती जन्मे ईंधन संकट ह प्रवासी मजूर मन ला बरबाद कर दे हवय- खास करके वो भारी कारखाना वाले शहरी इलाका मं रहेइय्या रोजी मजूर मन ला, जेन मं निजी गैस बेचेइय्या मन ले रसोई गैस बिसोय बर अपन कम आमदनी के भरोसे रहिथें.

रसोई गैस के कमी सेती कतको मजूर मन ला अपन गाँव कोती लहूटे ला परत हवय – अऊ वो मन के जीविका के कोनो ठिकाना नइ रहिगे हवय जेकर कारन वो मन कमाय खाय ला आय रहिन.

तमिलनाडु छोड़े के पहिली बालो अऊ दीगर लोगन मन येकर उपाय करके निदान करिन. फेर कोनो घलो काम नइ आइस. हफ्ता भर तक वो मन 300 रूपिया किलो के हिसाब ले गैस बिसोइन- जेन ह येकर मूल दाम ले तीन गुना जियादा रहिस. “फेर बाद मं ये ह ये दाम मं घलो मिलत नइ रहिस,” वो ह कहिथे.

ते पायके वो मन एक ठन लोकल होटल (भोजनालय) मं चले गीन, फेर वो जगा घलो जल्दीच अपन दाम बढ़ा दीस.

अरपा के एक झिन अऊ कंस्ट्रक्शन मजूर, 36 बछर के मुन्ना पासवान, जेन ह बालो के संग बूता करत रहिस, कहिथे: “कुकरी साग अऊ भात, जेकर दाम पहिली 90 रूपिया रहिस, अचानक बढ़के 160 रूपिया हो गीस. ते पायके हमन उहाँ खाय जाय छोड़