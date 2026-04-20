एक अप्रिल के दिन ऊ लोग ट्रेन से आपन-आपन गांव लउट गइल. रस्ता में बहुत दिक्कत भइल.

जनरल बोगी में लोग ठूंस-ठूंस के भरल रहे, एतना कि गोड़ो धरे के जगह ना रहे. 24 घंटा बाद बइठे खातिर एगो जगह मिलल. मुसहर समुदाय से आवे वाला दलित, बालो के कहनाम बा, “चौबीस घंटा ले पेट में अन्न के एगो दाना ना गइल. ठाड़-ठाड़ हमनी कइसे खइतीं?”

अमरीका-इजराइल के ईरान पर युद्ध चलते गैस के भारी किल्लत हो गइल बा. एही से बाहर काम करे वाला मजूर लोग के बहुत मुस्किल में बा. खासकरके दिहाड़ी मजूर, जे शहर में गैस कीनके खाना पकावेला.

एलपीजी संकट चलते बहुते मजूर आपन गांव लउटे के मजबूर हो गइल. ऊ लोग फेरु से रोजी-रोटी के संकट झेलता. एहि चलते ऊ लोग पहिलहूं पलायन करे के मजबूर भइल रहे.

तमिलनाडु छोड़े से पहिले बालो आ उनकर साथी मजूर लोग हर तरह के जुगाड़ लगावे के कोसिस कइलक, बाकिर कवनो फायदा ना भइल. एक हफ्ता ले 300 रुपइया किलो के हिसाब से गैस कीने पड़ल, तीन गुना महंगा. ऊ कहत बाड़न, “बाद में ओतनो दाम पर मिलल बंद हो गइल.”

गैस मिलल बंद भइला के बाद ऊ लोग लगे के ढाबा में जाके खाए के सुरु कइलक. बाकिर जल्दिए उहंवो खाना महंगा हो गइल.

अरपा से आवे वाला एगो आउर ईंट-गारा मजूर मुन्ना पासवान, जे बालो संगे काम करेलन, बतावत बाड़न, “पहिले जवन मुरगा-भात 90 रुपइए प्लेट मिलत रहे, अचानक 160 रुपइया गइल. हमनी उहंवा खाएल बंद कर देनी.”