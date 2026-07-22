वो ह पारी ले कहिस, “राजस्थान के गाँव देहात के इलाका बाड़मेर मं पले-बढे होय ले तुमन ला मुस्किल बखत ले जूझे अऊ लगे रहे आ जाथे. लोगन मं सूखा, दूरिहा अऊ जिनिस पतर के कमी होय के बाद घलो गुजारा कर लेथें. फेर नवा पीढ़ी ला बेवस्था ले घलो जूझे ला परे, य ह बने बात नो हे.” वो ह आगू बतावत जाथे, “हमन संसद येकरे सेती आय रहेन के राज करेइय्या लोगन मन ला चेताय सकन के हमर भविष्य ला घलो देस के आने समस्या जइसनेच जगा मिले ला चाही.”

बाड़मेर ले दिल्ली आय ओकर संगवारी घलो ओकर संग हो लिस, जेन ह डाक्टरी पढ़े (मेडिकल ग्रेजुएट) हवय अऊ नामी एम्स दिल्ली मं इंटर्नशिप करत हवय.

25 बछर के ये पढ़ेइय्या लइका के कहना आय, “ लोगन मन अक्सर पूछथें के डाक्टरी पढ़ेइय्या लइका मन काबर विरोध करत हवंय. मोर सीधा जुवाब आय: मंय अपन जिनगी मरीज मन के इलाज करत बिताहूँ, फेर मंय नागरिक घलो अंव. नवा पीढ़ी ला असर करेइय्या समस्या मन अस्पताल के गेट मं आके खतम नइ हो जावय. गर हमन ये बखत कले चुप रहिबो, त हमन ला अइसने संस्था पुरखौती मं मिलही जेन ह हर कोनो ला निरास करही, ये मं ओ लोगन मन घलो हवंय जेकर मन के सेवा बर हमन ला सीखाय गे हवय.”

शिक्षा बेवस्था के दूसर छोर मं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के अनूप कुमार जइसने नवा पीढ़ी के लइका मन हवंय.पंद्रह बछर के उमर होय के बाद घलो वो ह दूसरी क्लास मं हवय: वो ह बनेच बखत बाद स्कूल जाय ला सुरु करिस काबर के ओकर दाई-ददा रोजी मजूरी करत रहिन अऊ ओ मन स्कूल के खरचा उठाय नइ सकत रहिन. अनूप बचपना लेच परिवार के मदद बर मजूरी करत रहे हवय.

“वइसे मंय ये बखत सिरिफ दूसरी क्लास मं हवंव, फेर मंय दुनिया ला अतक देख ले हवंव के मोला पता हवय के काय सही आय अऊ काय गलत,” वो ह ये रिपोर्टर ले कहिथे. “मंय इहाँ येकर बर आयें काबर के मंय डाक्टर बने ला चाहत रहेंय. जब मंय 12 वीं क्लास मं जाहूं त मेडिकल प्रवेश परिच्छा के तियारी करहूँ, त मंय ये नइ चाहों के मोर भविष्य मोर मिहनत के बजाय पेपर लीक ले तय होवय.”