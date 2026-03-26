“पाँच बछर पहिली [2020] मं हमन [मोर घरवाला अऊ मंय] यूनियन बैंक ले 50,000 रूपिया लोन लेगे रहेन, ये आस रहिस के हमन पूरा बांसुरी बनाय के अपन नान कन कारोबार सुरु कर लेबो,” मोना सुरता करत बताथे: ओकर बोली मं जेन पहिली के उछाह रहिस, वो ह अब उदासी मं बदल गे रहिस. “हमर मन 3-4 लाख [रूपिया] तक के बड़े लोन लेय के रहिस, फेर गिरवी रखे बर कुछु नइ होय सेती हमन ला लोन देय ले मना कर दे गीस.”

मोना जइसने कारीगर मन के कहना आय के वो मन असम ले बांस बिसोय मं जियादा पइसा लगाथें, काबर के इहाँ के बेचेइय्या मन येकर जियादा पइसा लेथें. वो मन के मुनाफा बनेच कम होथे: “छोटे वाले [10 इंच] पाँच ले दस रुपिया मं बिकथे अऊ बड़े वाले [15 इंच] बीस रूपिया मं,” वो ह बांस के लंबाई के हिसाब ले ओकर दाम बतावत कहिथे.

फेर मोना के बांसुरी बजार मं करीबन 50 रूपिया मं बेचाथे, जेकर दाम ओकर आकार अऊ गुन के उपर रहिथे. ओकर घरवाला शकील हरेक महीना अमृतसर जाथे, जिहां मेला मन मं बांसुरी बेचथे. फेर ये अस्थिर आमदनी वो मन ला तंगी ले निकारे बर भरपूर नो हे. अऊ आखिर मं, वो मन बनाय बांसुरी मन ला उहिंचे के बेपारी मन ला कम दाम मं बेच देथें, जेकर ले वो मन बांस बिसोय रहिन. ये ह वो मन ला करजा अऊ दूसर के भरोसे रहे के चक्कर मं अरझा देथे. आज घलो, वो मन वो करजा के हरेक महिना 1,000 रूपिया चुकावत हवंय, जेन मं 6.4 फीसदी के हिसाब ले बियाज लगथे, फेर सरलग होवत नुकसान सेती वो मन अब तक ले अपन करजा चुकता करे नइ सके हवंय.

अनुवाद: निर्मल कुमार साहू