“पांच साल पहिले [2020 में] हम औरी हमार मरद यूनियन बैंक से 50,000 के कर्जा लेहनी; इ उम्मीद में कि एकरा से हमनी के बंसी बनावे के आपन काम सुरु कईल जाई.” मोना के बोली में पहिले जौन खुसी रहे, अब उदासी में बदल गईल. “हमनी के बिचार तीन-चार लाख के बड़का कर्जा लेवे के रहे. बाकिर गिरवी राखे खातिर कुछु ना भईला से हमनी के लोन देवे से मना हो गईल.”

मोना जइसन कारीगर के कहनाम बा कि उ लोग के पईसा असम के बांस कीने में बेसी खर्चा हो जाला. लगे के दोकानदार ए खातिर बहुत दाम लेवेला. एसे उनकर मोनाफा बहुते कम हो जाला: “छोट वाला [10 इंच] पांच से दस रोपया में बिकाला, औरी बड़का [15 इंच] बीस रोपया में.” उ बांस के लम्बाई के हिसाब से दाम बतावत कहली.

बाकिर मोना के बंसी बजार में 50 रोपया में बिका जाला, जेकर दाम ओकरा लम्बाई औरी गुन प होला. उनकर मरद हर महीना अमृतसर में जालन, जहां के मेला में आपन बंसी बेचेलन. बाकिर इ अस्थिर आमदनी ओ लोग के पईसा के तंगी से बहरा ना निकाल सकेला. मजबूर हो के उ लोग आपन बंसी फेर ओही बांस के बैपारी से बेच देला जेकरा से बांस कीनले रहेला. एकरा से उ लोग कर्जा औरी आसरे के चक्कर में फंसल रह जाला. आजो, उ लोग आपन कर्जा खातिर हर महीना 1,000 रोपया दे रहल बा, जे पर 6.4 परतिसत ब्याज बा. बाकिर एकसुरे होत नोकसान के चलते उ सब आपन कर्जा अभिन ले नईखे चुका पवले बा.

अनुवाद: स्मिता वाजपेयी