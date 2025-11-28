सुरु मं राजू के नांव हटा दे गे रहिस काबर के वो ह ‘शिफ्ट’ (आने जगा बसे) होगे रहिस. “तुमन कइसने कहि सकथो के हमन कोनो आने जगा मं रहिथन? हमर बछरों-बछर ले इहींचे रहत हवन. मंय तुंहर आगू ठाढ़े हवं,” वो ह ये रिपोर्टर ले कहिथे.

ओकर सुवारी मुसनी देवी बछर पहिली लइका जने बखत गुजरगे रहिस. ओकर सात झिन लइका – तीन बेटा अऊ चार बेटी – 10 ले 28 बछर के हवंय. दू झिन के बिहाव होगे हवय, अऊ पांच झिन ला वो ह पालत-पोसत हवय.

राजू जंगल ले जलावन लकरी लाथे अऊ वोला बेच के घर के गुजारा करथे. वो ह कहिथे, “लकरी के एक ठन बीड़ा संकेले मं दिन भर लाग जाथे. बजार मं बेचे ले हमन ला 200 रूपिया मिलथे.” येकर छोड़, बरसात के सीजन मं, वन विभाग ह रुख लगाय के काम बर 400 रूपिया रोजी देथे, फेर ये काम हर बखत नइ मिलय. वो ह सरकार ले निरास हवय.

“सरकार से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है. सब अपने जेब से ही भरते हैं, [सरकार ले कोनो फायदा मिलत नइ ये, सब्बो खरचा अपन जेब ले करे ला परथे],” वो ह पारी ला बताथे.

आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता मरांडी कहिथे, “ये ह बीएलओ के करनी रहिस.” वो ह सेवा भावी संस्था, आदिवासी सामाजिक अऊ सांस्कृतिक विकास समिति के सचिव आय. गणित अऊ इतिहास मं बी.ए. पास हेम्ब्रम कहिथे, “मंय देखेंय के मोर पंचायत मं हटाय के अधिकतर नांव आदिवासी अऊ दलित मन के हवय.” वो ह सरकारी नऊकरी हासिल करे मं लगे हवय.

सामाजिक कार्यकर्ता मन के कहना आय के ‘घुसपैठिया मन ला खदेड़े’ अऊ नागरिकता के सबूत मांगे’ चुनाव आयोग के काम नो हे. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मं सोशल वर्क के पूर्व प्रोफेसर पुष्पेंद्र कहिथें, “चुनाव आयोग करा अयोग्य वोटर मन ला वोट देय ले रोके के हक हवय, फेर वोला ककरो नागरिकता के पता लगाय के कोनो हक नइ ये. चुनाव आयोग ह अपन अधिकार क्षेत्र ले आगू जाके लोगन मन ला अपन नागरिकता साबित करे ला कहिस अऊ सुप्रीम कोर्ट ह वोला अइसने करे बर दीस.”

वो ह कहिथें के चुनाव आयोग के काम ह आदिवासी मन ला मुस्किल मं डार दे हवय. वो मन ला पहिलीच ले एसआईआर जइसने पूरा तरह ले साफ नजर नइ अवेइय्या बाले काम ले गुजरे अऊ जरूरी कागजात हासिल करे मं दिक्कत होवत हवय. पुष्पेंद्र कहिथें, “वो मन कोनहा मं रहिथें, अऊ एसआईआर सेती कतको आदिवासी मन ला वोटर लिस्ट ले हटा के वो मन ला राजनीतिक रूप ले बहिर कर दे गे हवय.”

संथाल आदिवासी, राजू किस्कू कतको वोटर मन के डहर ले कहिथे, जब वो ह बोलथे: “जब चुनाव आही, त हर कोनो आके पांव छूही. चुनाव बखत चमचा मं तुमन ला कइहीं के ये मइनखे ला वोट दो, वो मइनखे ला वोट दो. एक एक वोट कीमती होथे. ये हार- जीत तय कर सकथे.”