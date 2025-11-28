लातेहराटोला मं रोड के दूनों कोती आदिवासी मन के करीबन दू दरजन घर हवंय. कुछेक घर पक्का हवंय, त कुछु माटी अऊ घास फूस के छानी वाले. सितंबर के मंझनिया के बखत आय, अऊ पानी बरसे अभिचे अभिचे थिरके हवय, अकास साफ़ होइगे हवय. कुछेक डोकरी सियानिन मन रोड किनारा मं छैंया मं बइठे गोठियावत, अपन टाइम पास करत हवंय.
ओकर झुके पीठ अऊ भारी झुर्री फूलमनी के बढ़त उमर ला उजागर करत हवय. वो ह लउठी धरके चलथे. जब हमर देस (भारत) ला आजादी मिलिस वो बखत फूलमनी तीन बछर के रहिस. जमुई जिला के लातेहराटोला के ये संथाल आदिवासी 21 बछर होय के बाद हमेसा वोटर लिस्ट मं रहिस, जब तक के बीते महीना ओकर नांव काटे नइ गे रहिस. अब करीबन 80 बछर के सियानिन फूलमनी ला चिंता लगे रहिथे के ओकर बाकी जिनगी कइसने गुजरही – वोला डर हवय के गर वोट नइ डारही, त वो ह सरकारी योजना के लाभ बर एनएलिजिबल (बहिर) हो जाही, जेन ह ये सियानिन बर भारी जरुरी आय.
विष्णुदेव हांसदा के नांव घलो दुबरातरी गाँव के कनार आदिवासी टोला मं एलिजिबल वोटर्स के लिस्ट ले हटा दे गे हवय. राजू किस्कू के घलो नांव हटा दे गे हवय. अऊ फूलमनी के परिवार के पांच अऊ परानी मन के नांव घलो हटा दे गे हवय. ये सब्बो बूथ नंबर 14, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खिरभोजना(ईस्ट)के तहत आथें. 50 नांव हटा दे गेय रहिस. जब मंय जाँच करेंय त ये मं 50 फीसदी आदिवासी रहिन. रिवीजन के बाद फाइनल लिस्ट मं ये बूथ मं 661 वोटर्स रहिन.
बिहार मं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) जुलाई 2025 मं होय रहिस, अऊ ये मं 66 लाख ले जियादा वोट डिलीट कर देय गे रहिस. अऊ येकर बर ‘डेड’ अऊ ‘शिफ्टेड’ ला सबले बड़े कारन बताय गे रहिस. पढ़व: ‘मंय जिंदा हवं फेर मोला मार देय गीस’
ये राज मं आदिवासी मन के आबादी दू परसेंट ले घलो कम हवय, फेर हाल के चुनाव के पहिली होय एसआईआर मं वो मन के नांव बनेच हटाय गे रहिस. इहाँ के आदिवासी मन गुजर-बसर सेती अधिकतर लकठा के डोंगरी मं मिलेइय्या जंगल के उपज के भरोसे हवंय. वो मन दिन भर जंगल मं सूक्खा लकरी संकेलथें अऊ संझा के तीर के बजार मं बेचके 150-200 रूपिया कमा लेथें. येकर छोड़ वो मन खेत मं, मनरेगा अऊ जिहां घलो काम-बूता मिलथे रोजी-मजूरी करथें.