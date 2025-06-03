नमक की खेती में बहुत तरह के काम शामिल होते हैं. “वे पहले मज़दूर के रूप में काम करते थे, और नमक की बोरियां लादते थे,” शारदा बेन बताती हैं. “हम रोज़ 50 से 100 बोरियों की ढेर लगाते थे और 300-350 रुपए कमाते थे. मैं फैक्ट्री में नमक की बोरियां भरने जाती जो हमारे घर से एक किलोमीटर दूर थी. मैं रोज़ सुबह 6 बजे घर से निकल जाती थी, 5 बजे शाम को वापस लौटती थी. हमें कोई निर्धारित मज़दूरी नहीं मिलती थी. हम जितना काम करते थे, हमें उसके आधार पर भुगतान किया जाता था. मेरे साथ मेरी दो बेटियां भी काम करती थीं. क़रीब 1000 बोरियां भरने के बदले हमें 80 रुपए मिलते थे, तो पूरे दिन की मेहनत के बाद हम तीनों को मिलाकर 450-500 रुपयों की आमदनी हो जाती थी.” शारदा बेन के बोले हुए हर शब्द उनके कठिन जीवन की दास्तान कह रहे थे.

“एक लड़की की शादी हो गई, तो दूसरी ने भी काम छोड़ दिया. यह ऐसा काम है भी नहीं जिसे अकेले किया जा सके. कम से कम तीन लोग चाहिए. आपको बोरियां पैक करनी होती हैं, उन्हें सिलना होता है, वज़न करना होता है – 25 किलो या 50 किलो की बोरियां होती हैं. यह बहुत मेहनत का काम है हम एक फावड़ा लेते थे और महीन पीसे हुए नमक को भरते थे,” अपने हाथ से मिट्टी साफ़ करते हुए और चेहरे पर पसीने निकल आईं की बूंदों को अपनी ब्लाउज की आस्तीन से पोछते हुए शारदा बेन कहती हैं.

गाराकाम में कुआं खोदना भी शामिल है. मज़दूर ज़मीन के नीचे पानी मिलने तक खुदाई करते हैं. “पहले जब हमें नमक की खेती के लिए कुआं खोदने के लिए रेगिस्तान में जाना होता था जो 25 से 60 फीट गहरे होते थे. आज हम ज़मीन के पानी तक पहुंचने के लिए बोरवेल पर निर्भर हैं. यह पानी 80 से 250 फीट की गहराई में मिलता है,” डी. के. वानिया कहते हैं. “पहले जब हमें नमक के रेगिस्तान में जाना होता था तो पूरा खाराघोड़ा गांव दुखी हो जाता था. एक बार जब हम गाड़ी में बैठ गए, तो सात-आठ महीने तक वापस नहीं आते थे,” 80 वर्षीया शांता बेन मर्सुनिया याद करती हैं. “काम कठन खरु, पन पेला जेवू काठन नथि रह्युं, टेक्नोलॉजीने लीधे [बेशक़ काम कठिन है, लेकिन पहले जितना नहीं, अब तकनीक ने मदद की है].” युवा अनिल पडालिया कहते हैं.

“हमारा पाटा खाराघोड़ा से 37 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी हम हफ़्ते में एक बार गांव जाते है. कभी-कभी महीने में एक बार ज़रूरी सामान लाने. सब्ज़ी वाला भी अपनी बाइक पर आता है; घरेलू उपयोग के लिए पीने के लिए पानी का टैंकर भी आता है. सोलर पैनलों ने भी हमारा काम आसान किया है [जिस काम के लिए पहले श्रम की आवश्यकता होती थी वे सभी काम सोलर पैनलों से मिलने वाली ऊर्जा से हो जाते हैं]. जब हम रेक और कंघे जैसे उपकरणों से मिट्टी तैयार करते हैं तो हम बूट पहनते हैं,” अगरियों के जीवन में आए बदलावों के बारे में बताते हुए अनिल कहते है.