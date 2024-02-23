કચ્છી
કારે ઊનારે સૂડલા પખી ઘેલી ગૂજરાત
આમૂં જાંભૂં ને રેણ મિઠી, સૂડલા પખી ઘેલી ગૂજરાત.
પગ પિરમાણે સૂડલા પખી કડલા ઘડાય (૨)
કાંભી એ તે હીરલા જડાઈયાં સૂડલા પખી કચ્છડો બારે માસ
કારે ઊનારે સૂડલા પખી ઘેલી ગૂજરાત
હથ પિરમાણે સૂડલા પખી મુઠીયો ઘડાય
બંગલીએ તેં હીરલા જડાઈયાં, સૂડલા પખી કચ્છડો બારે માસ
કારે ઊનારે સૂડલા પખી ઘેલી ગૂજરાત
ડોક પિરમાણે સૂડલા પખી હારલો ઘડાય
હાંસડી તે હીરલા જડાઈયાં સૂડલા પખી કચ્છડો બારે માસ
કારે ઊનારે સૂડલા પખી ઘેલી ગૂજરાત
નક પિરમાણે સૂડલા પખી નથડી ઘડાય
ડામણી તે હીરલા જડાઈયાં સૂડલા પખી કચ્છડો બારે માસ
કારે ઊનારે સૂડલા પખી ઘેલી ગૂજરાત
આમૂં જાભૂં ને રેણ મિઠી સૂડલા પખી કચ્છડો બારે માસ.
हिन्दी
बेरहम गर्मी के दिन
हरे तोते हरें गुजरात का मन.
पूरा मौसम दावत उड़ाएं,
आम, जामुन, मीठे खिरनी खाएं,
रंगीले कच्छ के हरे तोते.
मेरे पैरों में कड़ा पहनाओ
हीरे जड़ी कांभी दिलाओ,
रंगीले कच्छ के हरे तोते.
बेरहम गर्मी के दिन
हरे तोते हरें गुजरात का मन.
उंगलियों में मुठियो पहनाओ
हीरे की बंगड़ी से मेरा हाथ सजाओ,
रंगीले कच्छ के हरे तोते
बेरहम गर्मी के दिन
हरे तोते हरें गुजरात का मन.
मेरा गला सजाओ, हारलो बनवाओ,
हीरे की हांसड़ी दिलवाओ,
रंगीले कच्छ के हरे तोते.
बेरहम गर्मी के दिन
हरे तोते हरें गुजरात का मन.
मेरी नाक में नथनी पहनाओ
माथे पर हीरे की दामणी ओढ़ाओ,
रंगीले कच्छ के हरे तोते
बेरहम गर्मी के दिन
हरे तोते हरें गुजरात का मन.
पूरा मौसम दावत उड़ाएं,
आम, जामुन, मीठे खिरनी खाएं,
रंगीले कच्छ के हरे तोते.