ही हिकु सुस्त ऊन्हारे जी मंझंदि हुई। मुंहिंजी ॾाॾी कुसूम वानकुंद्रे, पंहिंजे 80 वारे ॾहाके में, हिक कुरिसीअ ते मूंसां गॾु वेठे हिक तोरणु (वंदनवारु) उणे रही हुई। मां कालेजी मोकलुनि जो मज़ो वठंदे घर में हुयुसि। ॿाहिरि निकिरणु लाइ मौसमु ॾाढो तपिश वारो हुयो। मुम्बई में 39.7 डिग्री सेल्सियस – गर्मीपद रिपोर्ट दर्जु थी रहियो हो– हिन ॾहाके में सभ खां वधीक। मानीअ खां पोइ थोरो सुस्ती महसूस कंदे, मां पंहिंजी ॾाॾीअ सां हुन सां गुज़िरियल ज़माने जूं ॻाल्हियूं ॿुधी रहियो होसि।

“मां वडगाव में ॼाई हुयसि , महाराष्ट्र जे सातारा ज़िले जो हिकु नढिड़ो ॻोठु। उते हिक तमामु पुराणो जयराम स्वामी मंदरु हो जंहिं में 33 कोटी देविता [33 क़िस्म जा वैदिक देवता] हुआ। जंहिं इस्कूल में मां पढ़ंदी हुयसि हुते क्लासूं मंदर जे वॾे आॻुड़ में थींदियूं हुयूं। उते खेॾणु लाइ तमामु घणी जॻहि हुई। क्लासुनि खां पोइ असां हुतुतू, कॿॾी, लंगिड़ी रांदि कंदा हुआसीं। नाग पंचमी जे ॾिण ते, कुझु छोकिरियूं फुगड़ी (हिकु लोक नाचु) कंदियूं हुयूं ऐं ॻाईंदियूं हुयूं। मुंहिंजू चार नंढियूं भेनरूं ऐं मां तमामु घणो मज़ो माणींदियूं हुयूं।

”इस्कूल सिर्फ़ सतें दर्जे ताईं हो। इन खां पोइ मूं पाण भरथु भरण ऐं सिबणु सिखयो। मूं खेती में पिणु मददु कई। मुंहिंजे पीउ वटि हिक खेतु हो। शेती होती, पण मुंबईला कामाला होती. ऑफिसमध्ये काम करतो, ‘शिपाई’ म्हणून. [हुन वटि हिक खेतु हो, पर हू मुम्बई में कमु कंदो हो। हुन हिक आफ़ीस में ‘पटेवारे’ तौर कमु कयो] असां जो परिवारु ॻोठ में रहंदो हो। असां जी पंहिंजी ज़मीन हुई। असां वटि अञां ताईं आहे। मुंहिंजो भाउ उन जी संभाल करे थो। उते टे एकड़ जमीन आहे। उते उन्हनि ॾींहनि में, अठ माण्हू गॾिजी ज़मीन जा मालिक हुआ, मुंहिंजो पीउ, संदसि भाउर ऐं मिट माइटु। तॾहिं कुझु 23-24 एकड़ हूंदी।

”उन्हनि अठनि मालिकनि ॿिनि मराठा मज़ूरनि खे उजरत ते रखियो हो- पोखणु लाइ ॿाझिरी, बोहीमुङ ऐं मुङ। असां बोहीमुङ लाहींदा हुआसीं, छोला पटींदा हुआसीं, या भाॼियूं गॾु कंदा हुआसीं। जॾहिं उहे पोखयूं वेंदियूं हुयूं – वांगी म्हणा [वांङणि], पावट्याच्या शेंगा [सिङयूं], हरभराची भाजी [छोलिया] ही सभु कम कंदे, कॾहिं ध्यानु ई न वियो, त मां 20 सालनि जी बि थी वियसि।

”जुल्दु ई, मुंहिंजी शादीअ जूं ॻाल्हियूं शुरू थियूं। मुंबईअ मां हिकु माइटी आई ऐं मुंहिंजी शादी तइ थी वई। 1965 में, असां सभु मुंबईअ लाइ रवाना थियासीं मां, मुंहिंजी माउ-पीउ ऐं भाउ-भेनरु, चाचा, चाचियूं, असां सभु वियासीं। वडगाव खा रहमतपुर बसि ज़रिए, ऐं उतां खां राति जी ट्रेन ज़रिए मुंबई ताईं।

”इहो ॻोठ खां ॿाहिरि मुंहिंजो पहिरियों सफ़रु हो, ऐं मुंबई में मुंहिंजो पहिरियों भेरो हो। मुंबईची गर्दी पाहून थोडे गडबडल्यासारखे झाले [मुंबईअ शहर में ख़लक खे ॾिसी, मां परेशानु थी वियसि] उते ॿिऐ ॾींहं ते मुंहिंजी शादी थी वई ऐं मां अंधेरी में पंहिंजे साहुरनि में अची वियसि। मुंहिंजो मिस्टर [घोटु] कर्नाटक मां हो।

”हू हिकु ऑटोमोबाइल कंपनीअ में लाइनमैन तौर कमु कंदो हो। मूं ज़ेवरनि जो कमु शुरू कयो, मंगलसूत्र जोड़ण जो। इन तरह असां जी शादी शुदह ज़िंदगी शुरू थी। ॿ पुट, हिक धीउ ऐं हाणे ॿ पोटियूं ऐं ॿ पोटा।

मूं पंहिंजे ॾाॾीअ खां पुछियो ”ऐं तव्हां मुंबईअ खां ॿाहिरि पिणु विया आहियो, न छा?

कन्याकुमारी, कलकत्ता, जयपुर, काशी, कश्मीर। तव्हां जे ॾाॾे सां गॾु सिंगापुर ऐं नेपाल पिणु।

आजी, पर तव्हां जो पसंदीदा सफ़रु कहिड़ो हो ?

“काशी, उहो जेको मां पंहिंजी माउ ऐं भेण सां गॾु वियसि, 30 सालु मुंबई अचणु खां पोइ। ही सिर्फ़ औरतुनि जो सफ़रु हो। मुंहिंजी निणान उते अक्सरि वेंदी हुई। हुन मूंखे इन बाबति ॿुधायो ऐं मूंखे शामिलु थियणु लाइ चयो। मां राज़ी थियसि।”

ॾाॾे छा चयो? छा तव्हां डिॼलि न हुया? मूं वटि सवाल हुआ। जेका कहाणी मुंहिंजी ॾाॾी मूंखे ॿुधाए रही हुई। उहा ओचितो दिलचस्प थी रही हुई। मूं पंहिंजी सॼी हयातीअ में हुन खे हिकु नेक,ॿाझारी, मिठड़ी पोढ़ी अमा तौर ॾिठो हो, जेका रध पचाउ कंदी हुई, उणंदी हुई, मुरिकंदी हुई ऐं पंहिंजे परिवार जी ख़िदिमत कंदी हुई। हूअ जेका सदाईं घर में रहंदी हुजे। हूअ सची माना में हिक घरधियाणी हुई। पर हाणे ओचितो, मां उन बहादुरु, हेरत अंगेज़ सफ़रु बाबति ॼाणे रहियो होसि जेको हुन पंहिंजी माउ ऐं भेण सां गॾु साढा टे ॾहाका अॻु कयो हो। मां वधीक ॼाणणु चाहींदो हुयुसि।

“काय नाय, जा म्हणून सांगितलं। त्यांची बहिणच ना ती, बहिणी बरोबर जातेस तर जा। त्या बायकांची सहल होती, ते येऊ शकत नव्हते। कुझु न। घोटमि चयो, वञु। हुन जी भेण सां गॾु त वञणो ई हुयो। जेकॾहिं मुंहिंजी भेण सां गॾु थी वञीं, त भले वञु। इहो फ़क़ति ज़ालुनि जो ई दौरो हो, इन करे हू अची न सघियो ऐं मूंखे वञण जे लाइ उत्साहु हो। मूंखे को ॾपु या ओनो न हो।]फिरायला जायचंय मग भीती कसली वाटणार [सैर-सफ़र जे लाइ वञणो आहे त पोइ डिॼणो छो?]

”मां तॾहिं 50 सालनि जी हुयसि शालन आजी [संदसि भेण] ॿ सालु नंढी हुई। मुंहिंजी माउ अटिकल 72 सालनि जी हूंदी। पहिली लोकं कटक होती ना रे. आता आम्ही कसा कटक नाही आहे एवढा. आमची आई कटक होती, शेवटपर्यंत चालत होती चांगली। [अॻे पकी ॾीलु वारा माण्हू हूंदा हुआ। हाणे असां एतिरा मज़बूतु न आहियूं। असां जी माउ आख़िरी वक़्त ताईं मज़बूतु हुई। चङी तरह हली रही हुई ] इन बसि में असां सभेई 45 औरतूं हुयूंसीं। जेका असां 15 ॾींहंनि लाइ बुक कई हुई। मुंहिंजे ॿिन्ही पुटनि गॾिजी मूंखे राहख़र्चु तौर 4,000 रुपया ॾिना। असां काशी, उज्जैन,मथुरा ऐं अहिड़नि 27 आस्थाननि जो दौरो कयो…”

मां संभिरी वियुसि, खुलियल अखियुनि सां,ॾाॾीअ जी हिकिड़ी ॿी कहाणीअ जे लाइ