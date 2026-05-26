ये कहिनी पार्थ एम. एन. के एक ठन सीरिज के कड़ी आय आय जेन ला पुलित्ज़र सेंटर के मदद मिले हवय.
अपन चचेरा भाई ले मिले एक ठन यू ट्यूब चैनल के मामूली लिंक के सेती अमोल खांडेकर ला महीना के अपन कमई ले दुगुना ले घलो जियादा नुकसान उठाय ला परिस. अऊ येकर भरपाई संभव घलो नइ रहिस.
35 बछर के ये मजूर जेकर गुजारा भारी मुस्किल ले होवत रहिस, वो ह ये लिंक देखिस अऊ बिहनिया बिहनिया निकरेइय्या एक ठन बस मं बइठ गीस. ओकर संग ओकर 11 बछर के बेटा घलो रहिस, जेकर मुड़ मं एक ठन गाँठ रहिस, अऊ ओकर बीमार दाई घलो, जेन ह जोड़ के पीरा ला झेलत रहिस. एक ठन खटारा सरकारी बस मं 9 घंटा बइठे ले ओकर माड़ी ह अऊ घलो जकड़ गे रहिस, फेर इहाँ जाय बेकार नइ होवय. अमोल के चचेरा भाई ह ओला भरोसा दे रहिस के ओकर बीमारी ले जुड़े कतको समस्या के निदान इही यू ट्यूब चैनल मं मिलही.
ये चैनल मं वीडियो के एक ठन पूरा सीरीज़ दिखाय गे रहिस, जेन मं दाढ़ी वाला एक ठन 'बाबा' नजर आवत रहिस- जेकर माथा मं उज्जर खड़िया के लेप लगे रहय – अऊ जेन ह अपन हजारों देखेइय्या मन ला बोलय. घर परिवार के कतको समस्या ले लेके दारू के लत तक, कारोबार मं दिक्कत ले लेके कैंसर तक ले, दिमागी बीमारी ले लेके मया-मयारू तक ले- राजेंद्र गाडगे 'महाराज' करा हरेक चीज़ के इलाज रहिस.
ओकर चैनल मुताबिक, गाडगे ह दत्ता के 12 बछर के आध्यात्मिक पढ़ई करे रहिस; दत्ता ला भगवान विष्णु के अवतार माने जाथे. ‘अबाउट’सेक्शन मं बताय गे हवय, “ओकर सेवा आध्यात्मिकता सेती, दत्तागुरु ह गाडगे महाराज उपर परसन होय रहिस.” तब ले लेके अब तक, “वो ह दवा अऊ पूजा ले अपन भगत मन के कतको समस्या के समाधान करत आवत हवय.”
यू ट्यूब चैनल के 1,83,000 सब्सक्राइबर होय अऊ हरेक वीडियो के तरी मं लोगन मन के ओकर महिमा लिखे देखे के, अमोल ह सोचिस: “सिरतोन वो ह कुछु बढ़िया करत होही?”