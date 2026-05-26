पंढरपुर शहर के तीर के एक ठन नान-कन गाँव के बासिंदा अमोल ह स्कूल छोड़ दे रहिस अऊ अपन दाई-ददा के मदद करे बर छोटे-मोटे बूता करे सुरू कर दे रहिस. वो ह कहिथे, “ये बखत मंय एक झिन बेपारी के ड्राइवर हों. मोर काम ये इलाका के कतको किसान के उपज ला जोर के ओला मंडी तक हबराय हवय.”

ये ह दू झिन के काम आय: टेम्पो चलाय, अऊ बोरी मन ला पाछू लादे. फेर अमोल अकेल्लाच ये दूनों काम करथे, जेकर ले कुछु उपराहा कमई हो सकय. ये भारी कठिन अऊ जांगरतोड़ मिहनत के वोला हरेक महीना 10,000 रूपिया मिलथे – जेन ह ओकर एकेच आमदनी आय. ओकर दस एकड़ के जमीन खेती बर त धनहा हवय, फेर असल मं वो ह परिया परे हवय –काबर के जमीन घरेलू झगड़ा मं फंसे हवय.

अमोल के आमदनी ले ओकर पाँच परानी के परिवार के गुज़ारा भारी मुस्किल ले होथे. येकरे सेती. 60 बछर के उमर पार ओकर दाई रंजना अपन जोड़ के बढ़त दरद के इलाज करवाय बर डॉक्टर करा जाय ले बचत रहिस. फेर जब ओकर बेटा रोहन के जउनी आँखि के ऊपर एक ठन गाँठ होगे, त अमोल घबराके ओला तुरते डॉक्टर तीर ले गिस: डॉक्टर ह ओला सीटी स्कैन करवाय ला कहिस.

चिंता के कोनो बात नइ निकरिस. डॉक्टर ह बताइस के रोहन के गांठ सधारन आय, जेन ह सरलग दवई खाय ले बने हो जाही. वइसे, गाँव के एक झिन परोसी ह कहे रहिस के ओकर मुड़ मं होय गांठ के सेती हो सकथे स्कूल मं रोहन के नंबर काम आवत रहे होय. इही बात ला ले के, अमोला के चचेरा भाई ह ओला एक ठन यू ट्यूब चैनल के लिंक भेजिस अऊ ओला 'गाडगे महाराज' करा जाय के सलाह दिस.

“वइसने घलो हमन जावत रहेन, ते पायके मोर दाई ह घलो अपन जोड़ के दरद बर हमर संग जाय के फइसला करिस,” अमोल बताथे.

नौ घंटा बस मं बइठे के बाद, वो तीनों झिन एक ठन ऑटो मं बोजा के अपन जगा तक हबरिन. अहिल्यानगर जिला (पहिली अहमदनगर) के वडगाँव पान गाँव मं राजेंद्र गाडगे के बड़े अकन आश्रम मं हबरे के बाद, अमोल अपन देखे उपर बेस्वास करे नइ पावत रहिस. ओला भीड़ होय के आस त रहिस, फेर अलग-अलग जात-धरम अऊ छोटे-बड़े लोगन मन उमड़ परहीं जेन मन गाडगे ला सुने बर लाइन मं लगे रहिन, येला वो ह सोचे तक नइ रहिस. वो लोगन मन के बीच मं एक झिन अइसने घलो मनखे रहिस जेकर देह मं पेसाब नली लगे रहिस; वो ह मुस्किल ले खड़े हो पावत रहिस.

बाबा ला एक नजर देखे बर लगे होड़ ह अमोला ला भरोसा घलो दीस फेर संसो घलो. ये भीड़ ला देख ओला लगिस के संगमनेर –जेन तालुका मं ये आश्रम हवय– आय के ओकर फइसला सही हो गे. फेर संगे संग, ये ह ये घलो सोचे बर मजबूर कर दिस के आखिर वो ह गाडगे ले अकेल्ला कइसने भेंट करे सकही.