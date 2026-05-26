पंढरपुर सहर के लगे एगो छोट गांव के रहे वाला अमोल लायिकाइंए में इस्कूल छोड़ दहलन औरी अपना माई-बाप के मदद ला छोट-मोट कर कईल सुरु क दहलें. “हम अभी एगो बैपारी खातिर ड्राइवर के कार करेनी” उ कहलन, “हमार काम इ इलाका के अलगे-अलगे खेतिहर से फसल गोट्टा क के ओकरा के मंडी ले पहुंचावल ह.”

इ दू लोग के कार ह, एगो टेम्पो चलावे ला औरी दूसर आदमी पीछे से बोरा लादेला. बाकिर अमोल अकेलही दुनू कार करेलन कि तनियक बेसी कमाई हो सके. इ बहुत मस्किल औरी हाड़ तोड़ मेहनत से उनका हर महीना 10,000 रोपया मिलेला- जौन उनका कमाई के एकमात्र जरिया ह. उनकर दस एकड़ जमीन उपजाऊ त बा, बाकिर बंजर परल बा. उ जमीन पटीदारी के झगरा में फंसल बा.

अमोल के आमदनी से उनके पांच आदमी वाला परिवार के गुजारा बहुत मस्किल से हो पावेला. एही कारन से, उनकर माई रंजना, जे 60 साल से बेसी उमिर के बाड़ी, अपना जोड़ के बढ़त दरद के इलाज करवावे खातिर डाक्टर लगे जाए के टारत रहली. बाकिर उनका बेटा रोहन के दाहिना आंख के ऊपर एगो गोली आईल, त अमोल घबरा के उनका के तुरंत डाक्टर लगे ले गईलन. डॉक्टर उनका के सीटी स्कैन करवाए के कहलन.

चिंता के कौनो बात ना रहे. डाक्टर कहलस कि रोहन के माथा में एगो गांठ हो गईल बा, नियम से दवाई खयिला से ठीक हो जाई. अइसे गांव के एगो पड़ोसी आशंका जतवलन कि रोहन के मूड़ी में के उ गांठे त कहीं स्कूल में उनकर कम नंबर के कारन ना ह. एही बात प, अमोल के चचेरा भाई उनका एगो यूट्यूब लिंक भेजलन. औरी उनका के ‘गाडगे महराज’ के लगे जाए के सलाह दहलन.

“अब हमनी ओहीजा जाते रहनी, त माइयो आपन जोड़ के दरद के इलाज खातिर हमनी के साथे जाए के फैसला कईली,” अमोल कहलन.

नौ घंटा के बस के जतरा के बाद उ लोग एगो रिक्सा में ठूंसा के अहिल्या नगर (पहले अहमद नगर), आपन मंजिल पहुंचल. उहंवा वडगांव पान में राजेन्द्र गाडगे के बड़का आश्रम के दुआर में पहुंच के अमोल के अपना आंख प बिस्वास ना भईल. उनका भीड़ के उम्मीद त रहे बाकिर हेतना बेसी के ना रहे. अलगे-अलगे जात, धरम, वर्ग के लोग के बिसाल भीड़ गाडगे के सुने खातिर पांत में लागल रहे. ओ लोग में एगो अइसनो आदमी रहे जेकरा देह में कैथेटर (पेशाब निकले खातिर लगावल पातर नली) लागल रहे. उ बड़ा मस्किल से खड़िया पावत रहे, चाहे आपन मूड़ी सीधा क पावत रहे.

ओ बाबा के एक झलक पावे खातिर मचल भगदड़ देख के अमोल के चिंतो होत रहे औरी संतोसो होत रहे. संगमनेर, जहां के तालुका में इ आश्रम रहे, में आवे के उनकर फैसला के इ भीड़ सही साबित करत रहे. बाकिर साथही, उनकरा इ सोच के ताजुबो होत रहे के कि आखिर उ गाडगे से अकेले में कइसे भेंट क सकिहें.