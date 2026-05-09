घाट मं लकरी बेचेइय्या बलबीर चौधरी कहिथे, “पहिली एक मन (इहाँ के नाप, जेन ह 40 किलो के बरोबर होथे) लकरी के दाम 500-550 रूपिया रहिस, अब ये ह 700-800 रूपिया हो गे हवय. 80 किलो वजनी एक ठन लाश बर करीबन छै मन (करीबन 240 किलो) लकरी के जरूरत परथे. कुछु परिवार अब चार धन पाँच मनलकरीच ले काम चलावत हवंय;वो मन अपन बिसोय के ताकत के हिसाब ले अंतिम संस्कार के रित-रसम मं कटौती करत हवंय.” सीधा सीधा कहे जाय त, ईरान लड़ई सेती रसोई गैस के कमी होगे हवय, जेकर ले जलावन लकरी के मांग अचानक ले बढ़ गे हवय – अऊ येकर असर अब अंतिम संस्कार उपर घलो परत हवय.

29 बछर के श्लोक, हाई स्कूल पढ़ई छोड़े हवय. वो ह 14 बछर के उमर ले इहीच काम करत हवय. “मंय अपन ददा संग आवत रहंय अऊ ओकर हाथ बटावत रहंय, अब जब वो ह गुजर गीस, त बस मंय अऊ अम्मा (दाई) हवन, ते पाय के मंय ओकर बर ये बूता करथों.” श्लोक के एक ठन गोड़ तिपत राख मं बिछल जाथे अऊ वो ह हँस परथे. “मंय थोकन नसा मं हवंव. इहाँ कतको लाश के संग, इहाँ के बास अऊ माहौल मं, बगेर नसा-पानी करे बूता करे नइ सकाय,” वो ह पारी ला बताथे. ये बखत बिहनिया के सिरिफ 10 बजे हवय.

“गैस के कमी ह हमर उपर भारी असर डारे हवय. फेर हमन जइसने- तइसने निपटत हवन, वइसने सिरिफ हम डोम लोगन मन करेच सकथन,” श्लोक कहिथे,अऊ अपन सिगरेट के भारी दम लगावत, वो ह दिन के अपन पहिला ग्राहेक ले अगोरत हवय.