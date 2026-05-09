घाट पर लकड़ी बेचे वाला बलबीर चौधरी के कहनाम बा, “पहिले एक मन (40 किलो) लकड़ी 500 से 550 रुपइया में मिल जात रहे. बाकिर अब एकर दाम 700 से 800 हो गइल बा. 80 किलो के एगो लाश जरावे खातिर छव मन (कोई 240 किलो) लकड़ी के जरूरत पड़ेला. केतना परिवार त चारे पांच मन में काम चला रहल बा. जेकरा लगे कम साधन बा, ऊ ओकरे हिसाब से रसम छोट करके काम चलावता.”

उनतीस साल के श्लोक के हाई स्कूल में पढ़ाई छूट गइल. चौदह साल से ऊ एह काम में लागल बाड़न. “हम पापा संगे घाट पर आवत रहीं आ उनकर मदद करत रहीं. अब ऊ त नइखन, हम आ माई बचल बानी. अब हम माई खातिर काम करिला.” राख के गरम ढेर पर पांव पड़ल, त श्लोक तनी लड़खड़ा गइलन. एह बात पर ऊ हंसत कहलन, “हमार माथा तनी घूमत लागता. एतना मुरदा के बीच काम कइल आसान नइखे. ई गंध आउर इहंवा के माहौल. ई सब के बहुते खराब असर पड़ेला.” भोर के बस दस बाजल बा.

“गैस के किल्लत से आदमी-आदमी परेसान बा. बाकिर एह स्थिति से निपटल जा रहल बा, जइसने एगो डोम निपट सकेला,” श्लोक कहलन. सिगरेट के लंबा कश लेत ऊ आज के पहिल ग्राहक के आवे के राह ताके लगलन.