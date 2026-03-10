फेर जब वो संझा लैब रिपोर्ट आइस, त ये महतारी के आगू एक ठन नवा अऊ कहूँ बड़े जियादा समस्या ठाढ़े रहिस.

रिया एचआईवी पॉजिटिव रहिस.

वो ह पारी ला बताथे के गर कोनो एचआईवी- पॉजिटिव का मतलब समझाय रइतिस त समझ आय रइतिस. फेर अस्पताल मं कोनो ह कुछु नइ समझाइस. येकर छोड़, वोला अपन लइका के संग होवत अजीब बेवहार के आरो ला समझे ला परिस.

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अऊ एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल) एक्ट 2017 मं बताय गे हवय के सब्बो एचआईवी जाँच जेन मइनखे के होवत हवय धन ओकर संग आय लोगन के सहमति जरुरी आय. अऊ जेकर जाँच होवत हवय अऊ ओकर संग के लोगन ला जाँच के पहिली अऊ बाद मं सलाह देय जाही.

अइसने कुछु नइ होइस. येकर छोड़, अस्पताल ह तुरते जुवाब दीस के जानकारी ला रोक देय जाय. अस्पताल के एक झिन करमचारी ह सुनीता ला बगियाइस घलो अऊ कहिस के अइसने येकर सेती होइस काबर के वो ह जल्दी खून लगाय ला कहे रहिस. वोला भलवारे गीस –ये कहे गिस के अपन लइका ला बखत मं दवई देबे,सब्बो ठीक हो जाही.

“हम क्या करते? किससे बोलते, किससे पूछते? हम वही बाथरूम में जाकर खूब रोए, बाहर बैठ के भी रोए.” सुनीता सुरता करत कहिथे.

अस्पताल के एक झिन बड़े इलाज करेइय्या मइनखे ह नांव नइ उजागर करे के सरत मं मानिस के रिया जइसने मामला मं, जिहां दाई-ददा दूनों एचआईवी-निगेटिव आंय, खून चढ़ाय ले रिया ला ये खतरनाक वायरस हो सकथे.

वो ह अचिंता नइ रहिस अऊ डेर्रावत रहय के कहूँ ये बीमारी ओकर दूसर लइका मन ला झन हो जावय, येकरे सेती वो ह अस्पताल ला अपन बड़े भाई ला फोन करके लइका मन ला अपन घर ले जाय बर कहिस. वो ह वोला एचआईवी के बारे मं नइ बताइस,काबर के वोला पता रहिस के येकर ले वो ह संसो करे लागही.

दू दिन बाद वो ह अपन बेटी ला धरे सुन्ना घर मं लहूटिस अऊ फूट-फूट के रोये लगिस.

जब रिया ला अस्पताल ले छुट्टी मिलिस, त वोला एचआईवी कार्ड मिलिस. सात बछर के लइका के एंटीरेट्रोवायरल इलाज सुरु करे गीस. छुट्टी के बखत, सुनीता कहिथे, “ वो ह हमन ला एचआईवी रिपोर्ट ला छोड़के बाकी सब्बो रिपोर्ट दे दीन.” मरीज़ धन परिवार ला कोनो सुझाव नइ देय गीस. “गर वो मन ये कार्ड नइ बनाय रइतिन, त हमन ला ये दवई घलो नइ मिलतिस. हमको दबा देते [ वो मन ये मामला ला दबा देय रइतिन].”