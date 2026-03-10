बाकिर ओ सांझ के जब लैब के पर्ची उनकी लगे आईल त माई के करेजा दुःख से फाट गईल.

रिया एचआईवी पॉजिटिव रहे.

उ पारी से कहली कि अगर केहू उनके समझा दिहले रहित कि एचआईवी पॉजिटिव के मतलब का होला त उनके मदद मिलत. बाकिर अस्पताल में केहू कुछ ना बतवलस. एकरी बजाय उनके अपनी बच्ची के आसपास लोगन के पागलपन निहर व्यवहार से ओ लोगन के संकेतन के समझे के पड़ल.

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस एंड अक्वायर्ड इम्यून डेफिशियेंसी सिंड्रोम (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 ई कहेला कि कुल एचआईवी परीक्षण कईल गईल व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि के सूचित सहमति जरूरी बा. आ परीक्षण कईल जाए वाला लोगन आ उनके प्रतिनिधियन के परीक्षा से पहिले आ बाद में परामर्श दिहल जाई.

एमे से कुछु ना भईल. एकरी बजाय, अस्पताल के त्वरित प्रतिक्रिया ई रहे कि जानकारी के रोक दिहल जाओ. एगो कर्मचारी सुनीता के डांटत के ई कहलस कि ई एसे भईल हवे काहें की उ जल्दबाजी में खून मंगले रहे. ओके टालत के कहल गईल कि अपनी बच्ची के ‘नियमित दवाई’ द आ सब ठीक हो जाई.

“हम का करतीं? केसे बोलतीं, केसे पूछतीं? हम ओइजे बाथरूम में जा के खूब रोअनी, बाहर बैठ के भी रोअनी,” सुनीता याद करेली.

अस्पताल के एगो वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी नाम ना छपला के शर्त पर बतवलस कि रिया जइसन मामला में, जहां माता पिता दूनो एचआईवी निगेटिव बाड़ें, हो सकेला कि रिया के रक्त संचरण से ई खतरनाक वायरस मिलल होखे.

ए डर से कि संक्रमण अउरी बच्चन ले ना फईल जाओ, उ अस्पताल से अपनी बड़ भाई के बोलवलस आ ओसे कहलस कि बच्चन के अपनी घरे ले जाओ. ओके उ एचआईवी के बारे में ना बतवलस कि उ चिंता करी.

दू दिन बाद उ बेटी संघे अपनी खाली घर में लौटली आ फूट फूट के रोवे लगली.

जब रिया के डिस्चार्ज कईल गईल त ओके एचआईवी कार्ड दिहल गईल. ए सात साल के बच्ची के एंटीरेट्रोवायरल उपचार शुरू कईल गईल. डिस्चार्ज के समय “उ लोग हमनी के कुल रिपोर्ट दिहल सिवाय एचआईवी रिपोर्ट के,” सुनीता कहेली. परिवार या मरीज के कवनो परामर्श ना दिहल गईल. “अगर उ लोग कार्ड ना बनवले होतें त हमनी के दवाई भी ना मिलित. उ लोग मामला के दबा देले रहित.”