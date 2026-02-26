ਆਰ. ਨੱਲਾਕੁੰਨੂੰ- 1925-2026
ਭਾਰਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਜਿੰਦਾ ਬਚੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰ. ਨੱਲਾਕੰਨੂੰ ਦਾ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 101 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ਼ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੱਲਾਕੰਨੂੰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਅਖੀਰਲੇ ਨਾਇਕ: ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵੋਚਮ ਸਨਮਾਨ - ਤਗਈਸਲ ਤਮਿਲਰ ਇਨਾਮ ਨਾਲ਼ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਮਰੇਡ ਆਰ. ਨੱਲਾਕੁੰਨੂੰ ਨੇ ਇਨਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪੱਲਿਓਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੱਲਾਕੁੰਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
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