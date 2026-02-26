आर. नल्लकन्नु – 1925-2026
देस (भारत) के आजादी के लड़ई मं आखिरी जियत बचे लड़ाका मन ले एक आर. नल्लकन्नु के 25 फरवरी के दिन निधन हो गे. वो ह 101 बछर के रहिन,अऊ वो ह संभवतः तमिलनाडु ले ताल्लुक रखेइय्या स्वतंत्रता सेनानी मन ले आखिरी रहिन, जेन मन अभू घलो हमर बीच मं रहिन. अंगरेज राज ले लोहा लेवइया नल्लकन्नु के कहिनी घलो मोर किताब ‘द लास्ट हीरोज़: फ़ुट सोल्ज़र्स ऑफ़ इंडियन फ़्रीडम’ मं सामिल रहिस.
साल 2022 मं, स्वतंत्रता दिवस के दिन तमिलनाडु सरकार ह वोला राज के सबले बड़े सम्मान आरएनके ला थगैसल थमिझार पुरस्कार ले सम्मानित करे रहिस.वइसे कामरेड आर. नल्लकन्नु ह पुरस्कार ला स्वीकार तो करिस, फेर संग मं मिलेइय्या 10 लाख रूपिया के नगद पुरस्कार मं अपन डहर ले 5,000 रूपिया मिलाके मुख्यमंत्री राहत कोष मं दान कर दे रहिस. तमिलनाडु मं किसान आंदोलन के नींव रखेइया मन मं रहे नल्लकन्नु के व्यक्तित्व अइसने रिहिस. ओकर जाय ले तमिलनाडु मं एक सुनहरा जुग के अंत हो गे हवय.