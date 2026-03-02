“जंगल होंदा सी, बॉर्डर अग्गे ऐथे सी. असी खेती दे लिए तयार कित्ता सी [इहां जंगल होवत रहिस, लकठा मं सरहद रहिस. हमन ये भूंइय्या ला खेती करे लइक बनाय रहेन],” रुलिया सुरता करथे. वो ह धसके घर के ईंटा मन ला जोड़ के एक ठन कुरिया बना ले हवय, जिहां वो ह रोज के जम्मो दिन अफसर मन के आय ला अगोरत रहिथे, जेकर ले वो जान सकय के वोला मुआवजा मिलही धन नइ.

सरहद ले लगे फाज़िल्का जिला के करीबन 25 ठन गाँव के अधिकतर बासिंदा सिख समाज ले हवंय, जेन मन ला पंजाब मं अनुसूचित जाति के रूप मं रखे गे हवय. वो मन ला बंटवारा के कुछेक बछर बाद ये जगा मं बसे गे रहिस. परिवार मन ला किसान के रूप मं मान्यता मिलिस, फेर जमीन के मालिकन हक सरकारेच करा रहिस. अइसने जमीन ला कच्ची जमीन (बिन रजिस्ट्री वाले) कहे जाथे.

सतलुज के पार के कुछु जमीन, जइसने के अशोक, रुलिया अऊ जसवीर मन खेती करथें, कच्ची जमीन आय. जब पुर/ बाढ़ आथे, त ये जमीन मं होय फसल के नुकसान के मुआवजा मिले आसान नो हे, जबकि किसान मन करीबन 50 बछर ले इहाँ खेती करत हवंय.

पंजाब सरकार ह फसल के नुकसान बर 20,000 रूपिया एकड़ पाछू मुआवजा के घोसना करे हवय, फेर किसान मन के कहना आय के ये रकम बनेच कम हवय अऊ येकर ले धान के खेती के लागत घलो नइ निकरय, फेर ये पइसा हरेक ला मिलही ये ह घलो पक्का नइ रहय.

“हमन ला नइ पता के कच्ची जमीन के फसल के नुकसान बर मुआवजा मिलही धन नइ. अफसर मन येकर बारे मं कुछु नइ बतावत हवंय,” अशोक ह सितंबर मं पारी ले कहे रहिस.

“साडे ते हुण 15 लाख कर्जा है [अब हमर उपर 15 लाख रूपिया के करजा हवय],” अशोक कहिथे. ये मं वो 5 लाख रूपिया घलो सामिल हवय जेन ला वो ह अऊ ओकर भाई आढ़ती (महाजन) ले धान बोय बर उधार ले रहिस. उहिच धान पुर के पानी मं बोहागे. हरेक सीजन मं खेती के खरचा बर वो मन आढ़ती ले उधार लेथें. फसल बेचे के बाद वो ह वो मन के बने पइसा ले करजा काट लेथे.

“सरकारी रिकॉर्ड मं दरज हवय के हमन ये जमीन मं खेती करथन. जब तक हमन ला मलिकान हक नइ मिलही, तब तक ले ये जमीन केंद्र सरकारेच के रइही,” अशोक कहिथे. जेन ह येकर चिंता करत रहिथे के लइका मन के स्कूल के फीस, अपर बिपत मं इलाज के खरचा अऊ दीगर जरूरी खरचा कइसने पूरा होही.