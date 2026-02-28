“जंगल होंदा सी, बॉर्डर अग्गे ऐथे सी. असी खेती दे लिए तयार कित्ता सी (इहंवा कबो जंगल होखत रहे, लगहीं बॉर्डर रहे. हमनी एही जमीन के खेती खातिर तइयार कइले रहीं),” रुलिया के इयाद आवात. ऊ आपन ढहल घर के ईंटा सब के जोड़-जोड़ के एगो कामचलाऊ झोंपड़ी बना लेले बाड़न. ओही में ऊ रोज, दिन भर बइठेलन आ सरकारी बाबू लोग के रस्ता देखलन. उनका इंतजार रहेला, कब ऊ लोग आई आउर तय करी कि उऩका मुआवजा मिली कि ना.

बॉर्डर से सटल फाजिल्का जिला के कोई 25 गांव में रहे वाला जादेतर लोग राय सिख समुदाय से बा. ई लोग पंजाब में अनुसूचित जाति मानल जाला. बंटवारा के कुछ साल बाद ऊ लोग के एह जमीन पर बसावल गइल रहे. परिवार के किसान के रूप में मान्यता मिलल. बाकिर जमीन के अधिकार सरकारे पास रहल. एकरा कच्चा जमीन (अपंजीकृत जमीन) पुकारल जाला.

सतलुज नदी के किनारे के कुछ जमीन, जइसन अशोक, रुलिया आ जसवीर लोग जोतेला, कच्चा बा. बाढ़ आवेला, त बिना रजिस्टरी वाला एह जमीन पर फसल खराब होखे खातिर मुआवजा मिलल आसान ना होखे. जबकि किसान लोग मोटा-मोटी पचास बरिस से इहंवा खेती करत आइल बा.

पंजाब सरकार एलान कइलस कि खराब भइल फसल खातिर प्रति एकड़ 20,000 रुपइया के मुआवजा देवल जाई. बाकिर किसान लोग के कहनाम बा कि ई रकम बहुते कम बा. एतना से त धानो रोपे के खरचा ना निकली. आउर ई पइसा सभे के मिली, इहो पक्का नइखे.

“मालूम ना कच्चा जमीन पर बरबाद भइल फसल के मुआवजा मिली कि ना. बाबू लोग एह बारे में चुप्पी सधले बा,” अशोक सितंबर में पारी से बात करत कहलन.

“साडे ते हुण 15 लाख कर्जा है (अब हमनी के माथ पर 15 लाख रुपइया के करजा बा),” अशोक कहेलन. एकरा में ऊ 5 लाख रुपइयो बा, जेकरा ऊ आउर उनकर भाई आढ़ती (कमीशन एजेंट) से धान रोपे खातिर उधार लेले रहस. उहे धान सब बाढ़ में खराब हो गइल. हर मौसम में ऊ खेती खातिर आढ़ती से उधार लेवेलन. फसल बेचला पर ऊ आपन उधार के हिसाब काट के बाकी रकम देवेला.

“सरकारी कागज कहेला कि ई जमीन हमनी जोतत बानी. बाकिर जबले हमनी के एकर मालिकाना हक नइखे मिल जाइत, तबले ई सरकारे के मानल जाई,” अशोक कहलन. उनका लइकन सब के फीस, इलाज के पइसा आ दोसर जरूरी खरचा सब पूरा करे के फिकिर लागल बा.