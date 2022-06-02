मछरी अऊ चिंगरी धरैइय्या मन ला बिन जाल के देखना गौर करे लईक रथे. वो हा कहिथे, “जाल ले मंय कभू मछरी नई धरेंव.” “मंय अपन हाथ ले धरथों, मोला मालूम हवय के मछरी कउन मेर लुकाय हवय.” नदी डहर इसारा करत कहिथे, पखना के खाल्हे, नदी भीतरी जाली ला देख? ये चिंगरी के घर आय.

मंय नदी मं झाँकेंय अऊ देखेंय के जाली मन मं चिंगरी मन लुकाय रहिन, जेकर जिकर अनिरुद्ध हा करत रहिस.

मंझनिया के खाय ला लेके जब हमन फेर बातचीत करे ला लगेन त वो हा बताथे के खाय बर चऊर कहाँ ले आही."अगर मंय अपन छोट अकन जमीन मं बनेच मेहनत करके धान कमाथों त अपन परिवार के बछर भर के खुराक ला जुटा सकत हवंव."

पुरुलिया के पुंचा प्रखंड के कईरा गांव रहैय्या ये परिवार ह पश्चिम बंगाल के आदिवासी भूमिज समाज के आय. 2011 के जनगणना के मुताबिक 2,249 गाँव के आधा ले जियादा आबादी आदिवासी मन के आय जेन मन गुजारा बर नदिया ऊपर असरित हवंय.

अनिरुद्ध अपन पकड़े मछरी ला नई बेचय-ये हा ओकर परिवार के खाय बर रथे.वो ह कहिथे, मछरी धरे ह ओकर बूता नई ये, एला करे ला वो ह पसंद करथे. फेर ओकर आवाज ह तेन बखत उदास हो गे जब वो हा कहिथे, "मंय कमाय-खाय बर परदेश जाथों." कमाय खाय बर वो ह महाराष्ट्र अऊ उत्तर प्रदेश तक चलेगे,जिहां जियादा बखत मकान–सड़क बनाय के बूता अऊ दीगर रोजी मजूरी करिस.

वो ह 2020 के कोविड -19 लॉकडाउन के बखत नागपुर में फंस गे रहिस.“मंय इमारत बनाय के बूता करे बर एक ठन ठेकेदार संग ऊहाँ गे रेहेंव. वो दिन मुस्किल भरे रहिस, वो हा सुरता करथे,“मंय बछर भर पहिले लहूँटे हवँव अऊ अब मंय कभू नई जावंव काबर मंय अब डोकरा होवत जात हवँव.”

कईरा मं 40 के दसक ले रहैइय्या अमल महतो कहिथे के पुरुलिया जिला के मरद मन कमाय खाय बर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल अऊ दीगर राज के संगे संग राज के भीतर घलो पलायन करथें. कभू स्थानीय अख़बार के संवाददाता रहैय्या गुरूजी हा कहिथे, वो मन खेती करे बर लेय गे कर्जा ला छूटे बर अइसने करथें. वो मन के नई रहय ले माई लोगन मन अपन परिवार के गुजारा बर खेत मं जाथें. अमल हा समझाथे, ये हा छोटे जोत वाले जमीन वाले आदिवासी परिवार बर एक तितुर फांदा आय, वो मन सेठ मन ले कर्जा लेथें.