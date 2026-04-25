मणिराम अब छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ (ओरछा) प्रखंड के जगल में गंडबल नाम के गोंड आदिवासी टोला के किनारे बांसुर बनावे के काम करेलन. इहंई उनकर बांसुरी के कार्यशाला बा. चारों ओर हर साइज के बांस के लाठी के ढेर लगल रहेला आ औजार गरम करे खातिर इस्तेमाल होखे वाला छोट-छोट आग से निकलल धुआं जाड़ा के दिन में हवा में उड़त रहे. एक ओरे तैयार बांसुरी आ छेनी आ अलग अलग साइज के चाकू रखे खातिर कामचलाऊ शेड बा. मणिराम इहां रोज लगभग आधा घंटा काम करेले. बांस के आकार के हिसाब से काट के ओकरा के चिकना क के छेनी के काम करेले, आ ओकरा बाद गरम औजार से फूल के साथे-साथे गोल-चौकोर डिजाइन उकेरलन. गर्मी के ताप से बांसुरी प हल्का आ गहरा पैटर्न बनावेलन.

ऊ जब बांसुरी ना बनावेलन तब आपन दु एकड़ के जमीन प खेती करेलन आ बरसात में धान उगावेलन. ज्यादातर आपन पांच लोग के परिवार खातिर. परिवार में उनकर मेहरारू आ तीन गो लइका बा, जवन अब वयस्क हो गइल बा लोग. उनकर कहना बा कि अजब तरीका के काम करे वाला उनकर बेटा लोग एह शिल्प के सीखे में रुचि ना रखेलन जा. (एकर अभ्यास खाली समुदाय के मरदे लोग करेला).

बांसुरी खातिर बांस मोटा-मोटी एक घंटा के पैदल दूरी पर स्थित नारायणपुर शहर से आवेला. उ कहलन, ‘करीब 20 साल पहिले जंगल ठीक एहिजे रहे आ हमनी के बांस आसानी से मिल जात रहे, अब कवनो जरूरी चीज कम से कम 10 किलोमीटर जाके खोजे के पड़ेला. जंगल पहिले घना रहे आ सगुन (टीक) जईसन बड़हन पेड़ आ जामुन (भारतीय ब्लैकबेरी) आ मोडिया (एगो स्थानीय बेर के फल) के फलदार पेड़ से भरल रहे. अब बड़-बड़ पेड़ ना बचल. घूमाव वाला बांसुरी बनावल जारी रखल मुश्किल हो रहल बा.”

इमली के छांह में बइठल पुरान समृद्ध दिन सब याद करत मणिराम के आंख भर आइल. ऊ भावुक होखत कहे लगलन, “पहिले एहिजा खरगोश आ हिरन भी रहत रहे, आ बीच-बीच में नीलगाय भी. जंगली सूअर भी पूरा खतम हो गइल बा... जब हमनी के लइका काल्ह हमरा से पूछिहन कि‘ जंगल में कुछो काहे नयिखे? का कब्बो पेड़-पौधा आ जानवर रहे एह जंगल में?’ हमनी भीरी ओकर कवनो जवाब ना होई.”