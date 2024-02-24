हालांकि, इस साल [2023] मैंने सोचा कि मुझे कम से कम इन हादसों को दर्ज तो करना चाहिए. उसी वक़्त मैंने सुना कि तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित कृष्णगिरी के पास, एक ही गांव में पटाखों के धमाकों से 8 बच्चों की मौत हो गई है. मुझे यह सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला, जैसा कि मुझे बहुत सारी घटनाओं के बारे में फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम पता चलता है. मुझे विरोध प्रदर्शन के बारे में भी सोशल मीडिया के ज़रिए ही पता चला था.

इस तरह मुझे यह ख़बर मिली. जब मैंने कुछ साथियों से पता किया, तो उन्होंने बताया कि सभी मृतक एक ही गांव के थे और दिवाली के सीज़न में काम करने गए हुए थे. इस बात ने मुझे परेशान कर दिया. क्योंकि हम भी ऐसे लोग हैं जिन्हें साल के बस कुछ ख़ास महीनों में, सीज़न के हिसाब से ही काम मिलता है. विनायकर [गणेश] चतुर्थी के समय हम लोग अरुगमपुल [दूब] और एरुक्कमपुल [मदार के फूल] की मालाएं बनाकर बेचते थे, शादियों के मौसम में हम खाना परोसने का काम करते थे. मैं भी एक ऐसा लड़का रहा हूं, जिसने परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से इस तरह के काम किए हैं.

मेरी तरह का एक बच्चा, जो इस तरह के काम के लिए गया और हादसे में मारा गया. इस बात ने मुझे हिला दिया.

मुझे इसे दर्ज करना ही था. मैंने तमिलनाडु के धर्मपुरी ज़िले के आमुर तालुका में स्थित अम्मापेट्टई से शुरुआत की. यह गांव तेनपेन्नई नदी के किनारे बसा हुआ है, जो धर्मपुरी और तिरुवन्नमलई के बीच बहती है. बस नदी पार करिए और आप तिरुवन्नमलई पहुंच जाएंगे.

मुझे गांव तक पहुंचने के लिए तीन बसें लेनी पड़ीं. मैंने बस में पूरे समय उन साथियों से बात करता रहा जिन्हें इस स्थिति के बारे में मालूम था. आमुर के एक साथी ने मुझे अम्मापेट्टई की बस में बिठाया और वादा किया कि बस अड्डे पर और लोग मेरा इंतज़ार करते मिलेगें. जब बस अम्मापेट्टई में दाख़िल हुई, तो जो पहली चीज़ मैंने देखी वो थी जाली में बंद, ढंकी हुई आंबेडर की मूर्ति. गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था. क़ब्रिस्तान जैसा सन्नाटा. महसूस हुआ कि वह सन्नाटा मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है, और मैं सिहर उठा. किसी घर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी - ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने सबकुछ घेर रखा हो.

मैं जबसे इस काम के लिए निकला था, मुझे कुछ भी खाने का दिल नहीं था. मैंने आंबेडकर की प्रतिमा के सामने एक दुकान पर चाय और दो वड़े खाये और साथियों के आने का इंतज़ार करने लगा. साथी आए और मुझे पहले घर में ले गए, जिन्होंने अपना बेटा खोया था. घर की छत पर सीमेंट की शीट थी; सिर्फ़ एक ही हिस्से में प्लास्टर किया हुआ था.