હું થાકી ગયો છું. મારું શરીર અને મન ભારે થઈ ગયું છે. મારી આંખો મૃત્યુની પીડાથી ભરાઈ ગઈ છે − મારી આસપાસના પીડિતોના મૃત્યુથી. મેં કેટલી વાર્તાઓ પર કામ કર્યું છે તેનો આંકડો હું આપી શકું તેમ નથી. હું જાણે ભાવશૂન્ય બની ગયો હોય તેવું લાગે છે. જ્યારે કે હું આ વાર્તા લખી રહ્યો છું એ સમયે સરકાર ચેન્નાઈના અનગાપુત્તુરમાં દલિતોના ઘરો જમીનદોસ્ત કરી રહી છે. હું વધુને વધુ ચિંતાતુર બનું છું.
હું હજુ પણ 7 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ તમિલનાડુના હોસુરમાં ગોડાઉનમાં ફટાકડા પકડીને ઊભેલા કામદારોના મૃત્યુથી મારી જાતને દૂર કરી શકતો નથી. મેં અત્યાર સુધીમાં 22 મૃત્યુ વિશે વાર્તાઓ લખી છે. તેમાંથી આઠ મૃત્યુ 17 થી 21 વર્ષની વયના વિદ્યાર્થીઓનાં હતા. તે બધા એક ગોડાઉનમાં કામ કરતા હતા જ્યાં ફટાકડા રાખેલા હતા. આઠે આઠ વિદ્યાર્થીઓ એક જ શહેરના હતા અને ગાઢ મિત્રો હતા.
મેં ફોટોગ્રાફી શીખવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી, હું ફટાકડાના કારખાનાઓ, ગોડાઉન અને દુકાનોમાં કામ કરતા લોકો વિશે ઉત્સુક રહ્યો છું. મેં આ માટે ઘણો પ્રયાસ કર્યો પણ મને જરૂરી પરવાનગીઓ મળી શકી નહીં. મારી બધી પૂછપરછ દરમિયાન મને કહેવામાં આવ્યું હતું કે ગોડાઉન ક્યારેય પરવાનગી નહીં આપે. તેમાં ફોટોગ્રાફી કરવી તો દૂર પણ અંદર જવાની પરવાનગી મેળવવી પણ સહેલી નહોતી.
મારા માતા-પિતાએ ક્યારેય દિવાળી માટે અમને નવાં કપડાં કે ફટાકડા ખરીદી આપ્યા ન હતા. કેમ કે આવું કરવું તેમને પરવડી શકે તેમ જ ન હતું. અમને મારા કાકા, મારા પિતાના મોટા ભાઈ નવાં કપડાં ખરીદી આપતા હતા. અમે હંમેશાં દિવાળી ઉજવવા માટે અમારા કાકાના ઘરે જતાં હતાં. તેઓ અમને ફટાકડા પણ લઈ આપતા અને મારા કાકાના છોકરા સહિત અમે બધા બાળકો તેને ફોડતા.
જો કે મને ફટાકડા ફોડવામાં ખાસ રસ નહોતો. જેમ જેમ હું મોટો થતો ગયો તેમ તેમ મેં તેમને ફોડવાનું સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધું. મેં દિવાળી સહિતના અન્ય તહેવારો ઉજવવાનું પણ બંધ કરી દીધું હતું. ફોટોગ્રાફી કરવાની શરૂઆત કર્યા પછી જ હું શ્રમજીવીઓના જીવન વિશે સમજવા લાગ્યો.
હું ફોટોગ્રાફી થકી ઘણી વસ્તુઓ શીખ્યો છું. દર વર્ષે દિવાળી દરમિયાન ફટાકડાના ગોડાઉનમાં આગ લાગવાની અને અકસ્માતોની ઘટનાઓ બનતી હતી. હું એવી જગ્યાએ હતો જ્યાં મને આવા અકસ્માતોની બહુ ચિંતા નહોતી.