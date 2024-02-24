वइसे, ये बछर [2023] मं, मंय सोचे रहेंव के मोला कम से कम ये घटना मन के दस्तावेजीकरण करे ला चाही. तभेच मंय सुनेंव के तमिलनाडु अऊ कर्नाटक के सरहद मं कृष्णागिरी के तीर एक ठन पटाखा धमाका मं एक गांव के आठ लइका के परान चले गे. मंय येला सोशल मीडिया ले जानेंव, जइसने मंय इंस्टाग्राम अऊ फेसबुक ले कतको के बारे मं जानथों. मोला विरोध प्रदर्सन घलो सोशल मीडिया ले पता चलथे.

ये खबर घलो मोला अइसनेच मिलिस, जब मंय कुछेक संगवारी मन ले पूछताछ करेंव त वो मन बताइन के सब्बो मरेइय्या एकेच शहर के रहिस अऊ देवारी बखत बूता करे ला गेय रहिन. येकर मोर ऊपर गहिर ले असर परिस. काबर के हमन घलो सीजन के काम बूता करेइय्या लोगन अन. विनायक चतुर्थी बखत, हमन अरुगमपुल (दूबी) [स्कच घास] अऊ एरुक्कमपुल (कनेर फूल) [मिल्कवीड] ले माला बनावन अऊ वोला बेंचन. बिहाव के सीजन मं, हमन बिहाव मं परोसे के काम करत रहेन. मंय घलो अइसने लइका रहेंव जेन ह अपन परिवार के हालत सेती सीजन के बखत काम-बूता करत रहेंव.

मोर जइसनेच एक झिन लइका सीजन के बूता करे जाय रहिस फेर अलहन होगे अऊ मर गीस. येकर मोर ऊपर बनेच असर परिस.

मोला येकर दस्तावेजीकरण करे तय करेंव. मंय तमिलनाडु के धर्मपुरी जिला के अमूर तालुक के अम्मापेट्टई ले सुरु करेंव. ये गांव थेनपन्नई नदी के पार मं हवय जेन ह धर्मपुरी अऊ तिरुवन्नामलाई के बीच मं बोहाथे. नदी पार करतेच तुमन तिरुवन्नामलाई मं होहू.

गांव तक ले हबरे बर मोला तीन ठन बस बदले ला परिस. मंय बस मं जम्मो बखत तऊन संगवारी मन ले गोठियावत गुजार देंव जेन मन हालत ला जानत रहिन. अमूर के एक झिन कामरेड ह मोला अम्मापेट्टई के बस मं बइठाइस अऊ बताइस के बस टेसन मं अऊ घलो कामरेड मन मोला अगोरत होहीं. बस जब अम्मापेट्टई मं दाखिल होईस, त सबले पहिली जेन चीज मंय देखेंव, वो ह पिंजरा मं बंद अंबेडकर के मूर्ति रहिस, जेन ह भारी शांत रहिस. गांव घलो सुन्ना परे रहिस. जइसने मरघट के सुन्ना. ये ह मोर देह मं बगर गीस अऊ कांप के घुरघुरी चढ़ गीस. कऊनो घलो घर ले ककरो आवाज नई आवत रहय – अइसने लगत रहय जइसने हरेक जगा अंधियार परे होय.

जब ले मंय ये काम करे बर निकरे हवं तब ले मोला कुछु घलो खाय के मन नई करत हवय. मंय अम्बेडकर मूर्ति के आगू एक ठन चाय दुकान मं चाहा अऊ दू ठन बरा खायेंव अऊ कॉमरेड के आय ला अगोरे लगेंव.

कॉमरेड आइस अऊ मोला पहिली घर मं ले गीस जेन ह अपन बेटा गंवाय रहिस.घर के छानी एस्बेस्टस बाले रहिस; सिरिफ एक डहर छवाय रहिस.