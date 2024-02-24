अइसे एह बरिस (2023) सोचनी कि हमरा कम से कम दुर्घटना सभ दरज त करहीं के चाहीं. आउर ओहि घरिया हमरा पता चलल कि तमिलनाडु आउर कर्नाटक के सीमा पर कृष्णगिरी लगे भइल एगो पटाखा विस्फोट में एके गांव के आठ गो लरिका सभ मारल गइलन. हमरा ई बात सोशल मीडिया से पता चलल. इंस्टाग्राम आउर फेसबुक से हमरा बहुते तरह के घटना के बारे में पता चलत रहेला. सोशले मीडिया से एकरा बिरोध में हो रहल विरोध प्रदर्शन के बारे में भी पता चलल.

ई खबर भी हमरा अइसहीं मिलल. हम जब कुछ साथी लोग से पूछताछ कइनी, त ऊ लोग बतइलक कि मरे वाला सभे लरिका लोग एके शहर से बा आउर ऊ लोग देवाली के सीजन में काम करे खातिर गइल रहे. हम भीतरी तक हिल गइनी. काहे कि हमहूं मौसमी काम खातिर बाहिर जाए वाला में से रहीं. विनायकरचतुर्थी में हमनी अरगमपुल (दूब) आउर येरक्कम पुल (आक) से माला बनाईं आउर बेचीं. शादी-बियाह के सीजन में हमनी खाना परोसे के काम करीं. हमहूं घर के माली हालत ठीक ना होखे के चलते, अइसन कइएक मौसमी काम करत रहीं.

हमरे जइसन एगो लइका मौसमी काम करे गइल आउर दुर्घटना में मर गइल. हमरा पर एह बात के बहुते असर पड़ल.

अब हम ई मामला दरज करे के ठान लेले रहीं. हम तमिलनाडु के धरमपुरी जिला के अमूर तालुका में अम्मापेट्टई से शुरुआत कइनी. ई गांव धरमपुरी आउर तिरुवन्नामलाई के बीच बहे वाला तेनपेन्नई नदी के किनारे बसल बा. नदी पार करम आउर रउआ तिरुवन्नामलाई पहुंच जाएम.

गांव पहुंचे खातिर हमरा तीन ठो बस बदले के पड़ल. पूरा रस्ता हम एह घटना के जानकारी रखे वाला आपन साथी लोग से बतियावत रहनी. अमूर से एगो साथी हमरा अम्मापेट्टई के बस में बइठा देलन आउर कहलन कि उहंवा स्टैंड पर एगो दोसर साथी हमार राह ताकत मिलहन. बस जब अम्मापेट्टई में घुसल त सबले पहिले हमार नजर, लोहा के ढांचा में बंद गहिर शांति में डूबल आंबेडकर के मूरति पर पड़ल. गांव में भी सन्नाटा पसर रहे, कब्रिस्तान जइसन सन्नाटा. हमार सउंसे देह कांपे लागल. कवनो घर से एगो आवाज ना आवत रहे- अइसन लागत रहे चारों ओरी मातम छाइल बा.

जब से एह काम खातिर निकल रहीं, हमार खाए के मन ना होखत रहे. आंबेडकर के मूरति के आगू लागल चाय के टपरी पर हम एगो चाय आउर दू गो वड़ा लेके खाए लगनी, आउर साथी के आवे के बाट जोहे लगनी.

साथी पहुंचलन त हमरा सबले पहिले एगो घर ले गइलन, जहंवा उनकर बेटा के मौत भइल रहे. घर पर एस्बेस्टस से छत छावल रहे आउर सिरिफ एक ओरी प्लास्टर कइल रहे.